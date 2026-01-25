Patna NEET Student Death Case : बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और बाद में उसकी मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. FSL की रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दो अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया है.

निलंबित अधिकारियों में कदमकुआं थाने के अपर थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्तनगर थाने की थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी शामिल हैं. दोनों पर आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिससे शुरुआती जांच प्रभावित हुई.

जांच में देरी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सूचना एकत्र करने और समय पर कार्रवाई करने में गंभीर चूक पाई गई. इसके कारण मामले की शुरुआती दिशा स्पष्ट नहीं हो सकी और जांच में देरी हुई. FSL रिपोर्ट के बाद जब घटनाक्रम की समीक्षा की गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे.

परिवार और छात्रों में नाराजगी

बता दें कि यह घटना पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी है, जहाँ NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई. शुरुआती दौर में पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताया, जिससे छात्रा के परिवार और हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्रों में गहरी नाराजगी और चिंता फैल गई.

घटना के बाद छात्रा के परिजन और हॉस्टल के अन्य छात्रों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो सच्चाई जल्दी सामने आ जाती. बढ़ते विरोध और दबाव के बीच उच्चाधिकारियों ने पूरे मामले की पुन: समीक्षा की.

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

वही, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. SIT घटनास्थल की स्थिति, कॉल डिटेल्स, मेडिकल और FSL रिपोर्ट सहित हर पहलू की गहन जांच कर रही है. पुलिस ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष व तेजी से पूरी की जाएगी. वहीं, अधिकारियों के निलंबन को जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें – यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप