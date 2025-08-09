Delhi NCR

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल

Jaitpur Accident :
दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल

  • जैतपुर में दीवार गिरने से 8 की मौत
  • मृतकों में पुरुष, महिलाएं और बच्चियां शामि।
  • सभी घायलों ने अस्पताल में तोड़ा दम
  • स्थानीय लोगों ने तुरंत शुरू किया बचाव
  • कमजोर नींव और बारिश बनी हादसे की वजह

Jaitpur accident : दिल्ली के जैतपुर इलाके की एक झुग्गी बस्ती में भारी बारिश के कारण एक हादसा हो गया. हरि नगर में एक मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं.

मिली जानकारी के अनुसार हादसे में घायल पांच लोगों को सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 3 घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, जहां सभी ने दम तोड़ दिया. एक अन्य शख्स हशीबुल का अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब पता चला है कि उनकी भी मौत हो गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर फंसे लोगों को निकाला

स्थानीय निवासी आनंद जायसवाल ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बिना समय गंवाए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की. उन्होंने बताया कि यह हादसा बेहद भयावह था और ज्यादातर लोग मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई

साउथ ईस्ट की डीसीपी ने बताया कि 10-15 साल पुरानी झुग्गियों में एक दीवार गिर गई थी. उन्होंने बताया कि यहां ज्यादातर कबाड़ी वाले लोग रहते थे. दीवार गिरने से आठ लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया. शुरुआती जांच के आधार पर उन्होंने बताया कि भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई. दीवार की नींव कमजोर थी. पुलिस को जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया था. डीसीपी ने बताया कि हादसे के बाद झुग्गी को खाली करा दिया गया है.

