Punjab

महाराजा रणजीत सिंह इंस्टीट्यूट, 50 कैडेट NDA में ट्रेनिंग, सफलता की नई ऊंचाइयां

Karan Panchal8 December 2025 - 3:11 PM
2 minutes read
Punjab News
Punjab News : महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है क्योंकि इस संस्थान के 50 कैडेट वर्तमान समय में नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में ट्रेनिंग ले रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पहली बार इस संस्थान के इतनी बड़े संख्या में कैडेट एनडीए में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, इस संस्थान के तीन पूर्व कैडेट एनडीए में इंस्ट्रक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जो सशस्त्र बलों के लिए नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं।

संस्थान के लिए एक शानदार उपलब्धि

एनडीए में ट्रेनिंग ले रहे महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के कैडेटों की संख्या प्रतिष्ठित नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) के चयनित कैडेटों से बेहद मामूली अंतर से दूसरे स्थान पर रही है, जो संस्थान के लिए एक शानदार उपलब्धि है।

अमन अरोड़ा ने राज्य का मान बढ़ाया

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने एक बार फिर से राज्य का मान बढ़ाने के लिए संस्थान के ट्रेनिंग स्टाफ की सराहना की और उन्हें इसी उत्साह से अपना दायित्व निभाते रहने के लिए प्रेरित किया।

278 कैडेट सर्विस ट्रेनिंग अकादमियों के लिए चुने गए

संस्थान के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि इस प्रतिष्ठित संस्थान की शुरुआत से अब तक कुल 278 कैडेट सर्विस ट्रेनिंग अकादमियों के लिए चुने गए हैं और अब तक 181 कैडेटों ने रक्षा सेवाओं में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं।

उन्होंने बताया कि संस्थान के सात कैडेट 13 दिसंबर, 2025 को इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए) और एयर फोर्स अकादमी (एएफए) से पास आउट होंगे। इसके साथ ही इस महीने 15 कैडेट एनडीए एवं अन्य ट्रेनिंग अकादमियों में ज्वाइंन करने के लिए तैयार हैं।

संस्थान में कोर्स के लिए दाखिले जारी

महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के निदेशक मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (सेवानिवृत्त) ने बताया कि संस्थान में 16वें कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी (पंजाब मूल के लड़के), जो इस संस्थान के माध्यम से एनडीए में शामिल होने के इच्छुक हैं, 15 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिला परीक्षा 4 जनवरी, 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी।

