प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Shanti Kumari28 December 2025 - 4:56 PM
1 minute read
Bihar Crime : बिहार के बांका जिले से ‘भरोसे’ जैसे शब्द को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। प्रेमी के प्यार में पड़ी एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस कांड को किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है।

थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है मामला

यह पूरा मामला जिले के थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की है। जहां प्रेमी के साथ फरार एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद उसको झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती को कब्जे में लेकर उसका मेडिकल कराया जिसमें युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टी हुई है।

दो वर्षों से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले दो वर्षों से युवती का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अपने प्रेम को मंजिल तक पहुंचाने की चाहत में भरोसेमंद प्रेमी के साथ 20 दिसंबर को वह घर से फरार हो गई। युवती को घर में ना पाकर उसके परिजनों ने टाउन थाना में शादी की नीयत से अपहरण का मामला दर्ज कराया था।

रिपोर्ट आने पर होगी आगे की कार्रवाई

वहीं युवती के मिलने के बाद उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि शनिवार को प्रेमी सहित दो युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। सूचना पर युवती की बरामदगी हुई जिसके बाद उसे बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

