लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

Punjab News : पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 16वीं बैठक पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान काउंसिल द्वारा 5 ट्रामा केयर सेंटरों के आधुनिकीकरण के लिए 66 लाख रुपये के फंड जारी करने का फैसला किया गया।

इस मौके पर ई-डार प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 415 स्मार्ट फोन पुलिस विभाग के आईओज़ को देने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा 35 ए.एल.एस. एम्बुलेंसों के लिए 14 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2026 तक जारी करने का फैसला भी काउंसिल द्वारा लिया गया।

फरिश्ते स्कीम पर विस्तार से विचार-विमर्श

आज यहां पंजाब भवन चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में विस्तार से ई-डार प्रोजेक्ट संबंधी, ब्लैक स्पॉट की रेक्टीफिकेशन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर पंजाब सरकार और भारत सरकार की स्कीमों गुड स्मार्टियन को अवार्ड देने संबंधी, हिट एंड रन के प्रभावित व्यक्तियों को लाभ देने संबंधी, रोड एक्सीडेंट के प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त इलाज, फरिश्ते स्कीम पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

ई-डार प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इंटरसेप्टर्स, रिकवरी वैन, एल्कोमीटर जल्द से जल्द खरीदने के निर्देश दिए गए ताकि इन्फोर्समेंट के काम में सुधार लाया जा सके। इसके अलावा ई-डार प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 415 स्मार्ट फोन पुलिस विभाग के आईओज़ को देने का फैसला किया गया।

एक्सीडेंट को रोकने के लिए उचित कदम

काउंसिल द्वारा यह भी फैसला किया गया कि इस धुंध के सीजन के दौरान भयानक एक्सीडेंट को रोकने के लिए व्हाइट लेयर, रिफ्लेक्टर टेप, रोड मार्किंग लाइट्स का काम संबंधित रोड ओनिंग एजेंसी द्वारा एक हफ्ते में पूरा किया जाएगा। इस काम के लिए यदि जरूरत हो तो एक लाख रुपये संबंधित डिप्टी कमिश्नर मौजूदा रोड सेफ्टी फंड से रिलीज करेंगे।

रोड चीफ इंजीनियर की होगी जिम्मेदारी

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि धुंध के मौसम के दौरान लाइट्स आदि न होने के कारण यदि एक्सीडेंट होता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उस रोड के चीफ इंजीनियर की होगी। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि हिट एंड रन स्कीम को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए अगले दो महीनों के दौरान मुख्य जिला हेडक्वार्टर्स पर ओरिएंटेशन/ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि प्रभावित व्यक्तियों को इस स्कीम का उचित लाभ मिल सके।

बढ़-चढ़कर काम करने के निर्देश

नेशनल रोड सेफ्टी महीना, 2026 मनाने के लिए विभिन्न विभागों जैसे ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एनजीओज़ को बढ़-चढ़कर काम करने के निर्देश जारी किए गए। यह प्रोग्राम पूरे जनवरी महीने के दौरान किए जाएंगे।

विभाग के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

इस बैठक में वरुण रूजम, आई.ए.एस. प्रबंधकीय सचिव परिवहन, आर. वेंकट रत्नम, आई.ए.एस. (रिटा.) डायरेक्टर जनरल लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी, पंजाब, ए.एस. राय, स्पेशल डीजीपी ट्रैफिक, परनीत शेरगिल, आई.ए.एस. स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पंजाब, रोड सेफ्टी के संयुक्त सचिव, चीफ इंजीनियर स्थानीय निकाय, एन.एच.ए.आई., स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

