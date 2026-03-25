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जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिक कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

Shanti Kumari25 March 2026 - 12:18 PM
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Harshil Kalia

Harshil Kalia Death : जयपुर में सोमवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक्टर और मॉडल हर्षिल कालिया की मौत हो गई। यह दुर्घटना शिप्रा पथ रोड पर हुई, जहां उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

काम से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, हर्षिल कालिया रात करीब 11:30 बजे काम खत्म कर घर लौट रही थीं। इसी दौरान उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कार को सीधा किया और अंदर फंसी कालिया को बाहर निकाला।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, जो उनकी मौत का कारण बनीं।

पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर बाद में परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि वाहन तेज रफ्तार में था या किसी अन्य वाहन की वजह से संतुलन बिगड़ा। CCTV फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

एक्टिंग, एंकरिंग और मॉडलिंग में सक्रिय थीं हर्षिल कालिया

हर्षिल कालिया ने अपने करियर में वेब सीरीज Crime Next Door में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने एक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई थी। वे कई राजस्थानी गानों में मुख्य महिला कलाकार के रूप में नजर आ चुकी थीं और हाल के समय में मॉडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय थीं।

ये भी पढ़ें – कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक आज, नए मंत्रियों का हुआ स्वागत

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Shanti Kumari25 March 2026 - 12:18 PM
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