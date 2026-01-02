Indore water Issue : इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में बढ़ते स्वास्थ्य संकट के कारण शहर में हलचल मच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यहां से लिए गए पानी के नमूनों में से एक-तिहाई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया है। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज की जांच में यह पुष्टि हुई कि पानी में दूषित बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज के कारण यह पानी दूषित हुआ और इलाके में तेजी से फैल गया। वहीं अब इस मामले में एनएचआरसी ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी का नोटिस और प्रशासन की जिम्मेदारी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोग कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। एनएचआरसी ने पाया कि मुख्य पाइपलाइन एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजरती है, और लीकेज के कारण सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया था। इसके अलावा, कई सप्लाई लाइनों में टूट-फूट के कारण पानी घरों तक पहुंच रहा था।

बीमारी का प्रसार और मौतों का सिलसिला

दूषित पानी से बीमार होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दस दिनों में लगभग 2,800 लोग बीमार हो चुके हैं और 272 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या चार बताई गई है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है और स्थानीय निवासियों के बीच गहरा आक्रोश पैदा किया है।

स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के बीच समन्वय

इंदौर के संभागायुक्त सुदाम खड़े ने भी इस मामले में गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 48,400 से अधिक लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 2,800 में बीमारी के लक्षण पाए गए। वर्तमान में 201 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 32 आईसीयू में हैं। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत को स्वीकार किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके।

