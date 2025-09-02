फटाफट पढ़ें

सूडान के दारफुर में भूस्खलन से भारी तबाही

मार्रा गांव मलबे में दबा, केवल एक जीवित बचा

1,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि

अफगानिस्तान में भूकंप से 800 से ज्यादा मौतें

दोनों क्षेत्रों में राहत कार्य जारी, हालात गंभीर

Sudan News : सूडान के दारफुर क्षेत्र में भीषण भूस्खलन से एक भयावह त्रासदी सामने आई है. मार्रा पर्वत पर स्थित एक पूरा गांव मलबे में दब गया, केवल एक व्यक्ति जीवित बचा. इस समय हालात बेहद गंभीर हैं

पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. इस भीषण हादसे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. यह हादसा 31 अगस्त को मार्रा पर्वत (Marra Mountains) इलाके में हुआ, जहां कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी. सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी ने सोमवार (2 सितंबर) को बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की.

संगठन ने अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग की

संगठन ने जानकारी दी है कि इस भीषण त्रासदी में पूरे गांव के सभी लोग मारे गए, केवल एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है. मृतकों में महिलाओं और बच्चों की सख्या काफी अधिक हैं. संगठन ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से अपील की है कि वे तत्काल मानवीय सहायता भेजें और शवों को निकालने के लिए मदद करें. उन्होंने कहा कि गांव पूरी तरह मलबे के नीचे दब गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो रहा है क्योंकि गांव पूरी तरह मलबे के नीचे दब गया है.

गृह युद्ध से त्रस्त सूडान में भूस्खलन की नई मुसीबत

बता दें कि सूडान के लोग पहले ही लंबे समय से गृह युद्ध की मार झेल रहे हैं. पिछले दो साल से सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच भीषण संघर्ष जारी है. इस लड़ाई से जान बचाकर कई लोग मार्रा पर्वत इलाके में शरण लिए हुए हैं लेकिन यहां भी खाने और दवाओं की कमी है. गृह युद्ध की वजह से देश की आधी से ज्यादा आबादी भूखमरी के खतरे में है. अब भूस्खलन की नई त्रासदी ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत

अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए तेज भूकंप ने भारी तबाही मचाई. देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में महसूस किए गए इन जोरदार झटकों के कारण कई मकान पूरी तरह ढह गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दब गए. अधिकारियों के अनुसार, इस भयानक भूकंप में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन इलाके की खराब हालात की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं.

