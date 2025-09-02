विदेश

सूडान में भारी बारिश से भूस्खलन, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, राहत कार्य जारी

Ajay Yadav2 September 2025 - 9:33 AM
2 minutes read
Sudan News :
सूडान में भारी बारिश से भूस्खलन, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, राहत कार्य जारी

फटाफट पढ़ें

  • सूडान के दारफुर में भूस्खलन से भारी तबाही
  • मार्रा गांव मलबे में दबा, केवल एक जीवित बचा
  • 1,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि
  • अफगानिस्तान में भूकंप से 800 से ज्यादा मौतें
  • दोनों क्षेत्रों में राहत कार्य जारी, हालात गंभीर

Sudan News : सूडान के दारफुर क्षेत्र में भीषण भूस्खलन से एक भयावह त्रासदी सामने आई है. मार्रा पर्वत पर स्थित एक पूरा गांव मलबे में दब गया, केवल एक व्यक्ति जीवित बचा. इस समय हालात बेहद गंभीर हैं

पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. इस भीषण हादसे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. यह हादसा 31 अगस्त को मार्रा पर्वत (Marra Mountains) इलाके में हुआ, जहां कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी. सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी ने सोमवार (2 सितंबर) को बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की.

संगठन ने अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग की

संगठन ने जानकारी दी है कि इस भीषण त्रासदी में पूरे गांव के सभी लोग मारे गए, केवल एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है. मृतकों में महिलाओं और बच्चों की सख्या काफी अधिक हैं. संगठन ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से अपील की है कि वे तत्काल मानवीय सहायता भेजें और शवों को निकालने के लिए मदद करें. उन्होंने कहा कि गांव पूरी तरह मलबे के नीचे दब गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो रहा है क्योंकि गांव पूरी तरह मलबे के नीचे दब गया है.

गृह युद्ध से त्रस्त सूडान में भूस्खलन की नई मुसीबत

बता दें कि सूडान के लोग पहले ही लंबे समय से गृह युद्ध की मार झेल रहे हैं. पिछले दो साल से सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच भीषण संघर्ष जारी है. इस लड़ाई से जान बचाकर कई लोग मार्रा पर्वत इलाके में शरण लिए हुए हैं लेकिन यहां भी खाने और दवाओं की कमी है. गृह युद्ध की वजह से देश की आधी से ज्यादा आबादी भूखमरी के खतरे में है. अब भूस्खलन की नई त्रासदी ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत

अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए तेज भूकंप ने भारी तबाही मचाई. देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में महसूस किए गए इन जोरदार झटकों के कारण कई मकान पूरी तरह ढह गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दब गए. अधिकारियों के अनुसार, इस भयानक भूकंप में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन इलाके की खराब हालात की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 September 2025 - 9:33 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

1 September 2025 - 7:55 AM
Photo of इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

30 August 2025 - 10:30 PM
Photo of पीएम मोदी ने जापान के प्रांत गवर्नरों से की मुलाकात, विकास और साझेदारी पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने जापान के प्रांत गवर्नरों से की मुलाकात, विकास और साझेदारी पर हुई चर्चा

30 August 2025 - 11:22 AM
Photo of एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अमेरिका में बदलाव की तैयारियां, भारतीय आईटी पेशेवरों की बढ़ी चिंता

27 August 2025 - 9:29 PM
Photo of इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

इमरान खान के करीबी नेताओं को अदालत ने सुनाई सजा, PTI ने फैसले को बताया साजिश

25 August 2025 - 9:27 PM
Photo of ‘चीन खरीद रहा सबसे ज्यादा तेल, भारत LNG भी…’, रूस में अमेरिकी टैरिफ पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया

‘चीन खरीद रहा सबसे ज्यादा तेल, भारत LNG भी…’, रूस में अमेरिकी टैरिफ पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया

21 August 2025 - 6:10 PM
Photo of ‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

15 August 2025 - 8:04 PM
Photo of ऑपरेशन सिंदूर पर ऑस्ट्रियाई रक्षा विशेषज्ञ की मुहर, IAF की कार्रवाई से पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान

ऑपरेशन सिंदूर पर ऑस्ट्रियाई रक्षा विशेषज्ञ की मुहर, IAF की कार्रवाई से पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान

14 August 2025 - 8:39 PM
Photo of अमेरिका में जन्माष्टमी से पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे लिखे गए

अमेरिका में जन्माष्टमी से पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत विरोधी नारे लिखे गए

13 August 2025 - 9:53 PM
Photo of बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

12 August 2025 - 4:42 PM
Back to top button