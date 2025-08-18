Delhi NCRमौसम

झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

Ajay Yadav18 August 2025 - 8:56 AM
2 minutes read
Delhi Weather Update :
फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-एनसीआर में बारिश से गर्मी कम हुई
  • जलभराव और जाम की परेशानी बढ़ी
  • 18 अगस्त को भी बारिश का अलर्ट है
  • वायु गुणवत्ता में सुधार दिखा
  • बारिश का असर जारी रह सकता है।

Delhi Weather Update : दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 18 अगस्त के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बारिश से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन इसके बाद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. साथ ही राजधानी में जलभराव की समस्या भी गंभीर होती जा रही है.

बीते रविवार को हुई तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव और जाम की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई. मौसम विभाग ने 18 अगस्त को भी छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं.

तापमान 34-35 डिग्री के बीच

मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ और लो प्रेशर एरिया बन रहा है. सोमवार यानी आज इसका असर दिल्ली-NCR पर भी पड़ेगा. इससे पहले, मौसम विभाग ने बताया है कि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं कुछ इलाकों में सुबह और शाम को बादल छाए रहेंगे तथा गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव

पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई. रविवार को धौला कुआं, पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा, रोहिणी और संसद मार्ग जैसे क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई. इस दौरान कई जगहों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. पिछले कुछ दिनों की बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता (AQI) में भी सुधार देखा गया है. रविवार शाम 4 बजे तक AQI 91 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है.

बारिश का असर अभी जारी रहने का अनुमान

तेज बारिश से एक ओर गर्मी से राहत मिली है, वहीं जलभराव और जाम की समस्या ने दैनिक जीवन को प्रभावित किया. रविवार दोपहर कई इलाकों में लंबा जाम लगा, जिससे यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके चलते बारिश का असर आगे भी जारी रह सकता है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

