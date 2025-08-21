Haryana

CM नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा – ‘सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में काम कर रही’

Haryana : सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल व्यवसाय शुरू करना या पैसा कमाना नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है. इसकी शुरुआत विचार से होती है कि मेरे पास कौशल क्या हैं और करना क्या है, ये विचार नई दिशा देता है. 5 करोड़ रुपये के टर्न ओवर वाले का उदाहरण दिया और कहा कि कैसे मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता हैं. विचार पर संकल्प लेने को आवश्यकता बताया और कहा इसे हमने आगे बढ़ाना है

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक प्रकार की यह चिंगारी है, जो समस्या के समाधान और जरूरत को पूरा करने के लिए यह जलती है. कार्यक्रम में स्टार्टअप से भी 100 से ज्यादा आए हैं, उनकी गाथा से प्रेरणा मिलती है, हरियाणा में तीसरी टर्म की सरकार है, यह सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में काम कर रही है. बजट जब तैयार कर रहे थे तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन किया और उनके सुझाव को बजट में शामिल किया.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए स्टार्टअप आगे आए, इसलिए बजट में विशेष प्रावधान किया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई हुई है. युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है, ऊंचाई दे सकता है इस दिशा में सरकार काम कर रही है. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के लिए और उन्हें रोजगार परक बनाने की दिशा में काफी कदम उठाए गए.

उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख से ज्यादा भारत में स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं. शहरों में ही नहीं, बल्कि इन स्टार्टअप ने गांव से निकलकर विश्व में काम किया है. डिग्री के साथ – साथ हुनर का होना जरूरी है, देश में प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना भी इसी दिशा में काम कर रही, ताकि युवाओं की स्किल्स बढ़ सके.

नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है. नई पॉलिसी के तहत पढ़ाई के साथ – साथ हुनर भी युवाओं को सिखाएं, इस दिशा में काम हो रहा है. स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन मे अपनाना चाहिए. आगे कहा कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप के रूप में 7वें नम्बर पर है.

हरियाणा में 10 नई बनेगी आईएमटी

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा को स्टार्टअप का हब बनाने का संकल्प लिया हैं. प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या को तीन गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसलिए बजट में भी विशेष प्रावधान किया है. आने वाले समय के अंदर हरियाणा के बड़े उद्यमियों से एमओयू साइन करके स्टार्टप के साथ जोड़ेंगे. हरियाणा में 10 नई आईएमटी बनेगी, जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 35 हजार एकड़ सरकार ले रही है, जहां अलग अलग सेंटर बन रहे है. हिसार एयरपोर्ट के पास ढाई हजार एकड़ लेंड में मॉडल टाऊनशिप बनेगी, जिसमें बड़े इन्वेंस्टर आएंगे और स्टार्टअप का भी उत्थान होगा.

हरियाणा कौशल विकास मिशन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि AI, ड्रोन जैसी तकनीक का युवाओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कौशल विकास योजना के तहत 1 लाख से अधिक युवाओ को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किये गए प्रयासों से भारत दुनिया की चौथी आर्थिक स्थिति के रूप में आ गया है.15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा.

प्रदेश में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिता शुरू होगी

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वदेशी को जब हम अपना लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हैं, जो भारत को आगे बढ़ने से रोक सके. लोकल फ़ॉर वोकल का जिक्र करते हुए स्वदेशी अपनाने का मुख्यमंत्री ने आह्वान किया. हर युवा डिग्री लेकर ना निकले बल्कि उधमी की सोच के साथ समाज में आगे बढें, ऐसी हमारी सोच है. उधमिता सशक्त हरियाणा की और हम अग्रसर हैं.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, संकल्प बड़े होंगे तो साधन भी बन जाएंगे. युवाओं से खासकर खुद पर भरोसा रखने का आह्वान किया. प्रदेश में हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन होगा. प्रदेश में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिता शुरू होगी, इसके तहत एक करोड़ रुपये तक के पुरस्कार मिलेंगे. स्वदेशी मेलो का आयोजन होगा, ताकि लोकल फ़ॉर वोकल को बढ़ावा मिल सके. हर जिले में पीपी मोड़ पर एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे. युवाओं की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होगा. इनके अलावा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओ के लिए कई घोषणायें की है.

