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हरियाणा में ‘अभेद्य ऐप’ लॉन्च: एक्सटॉर्शन कॉल्स और साइबर ठगी पर सख्त प्रहार

Shanti Kumari21 March 2026 - 3:22 PM
2 minutes read
Haryana DGP

Haryana News : हरियाणा पुलिस ने जबरन वसूली और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ‘अभेद्य ऐप’ लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आम लोग संदिग्ध कॉल्स की शिकायत आसानी से दर्ज कर सकेंगे और समय रहते पुलिस की मदद प्राप्त कर पाएंगे।

तकनीक के जरिए अपराधियों पर नजर

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऐप आधुनिक तकनीक से लैस है, जो एक्सटॉर्शन कॉल्स की पहचान, रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग करने में सक्षम है। इससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने और अपराधियों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी।

सुरक्षा को लेकर बढ़ेगा भरोसा

हरियाणा पुलिस का मानना है कि इस डिजिटल पहल से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। खासकर व्यापारियों और आम नागरिकों को फोन और साइबर अपराधों से बचाव में यह ऐप कारगर साबित हो सकता है।

डीजीपी के परिवार तक पहुंचे साइबर ठग

साइबर अपराध की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीजीपी अजय सिंघल के परिवार को भी निशाना बनाया गया। उनकी पत्नी को ‘डिजिटल अरेस्ट’ से जुड़ी फर्जी कॉल आई, जिससे इस गिरोह की बढ़ती सक्रियता उजागर हुई।

जांच में आती हैं तकनीकी बाधाएं

डीजीपी के मुताबिक, कई बार विदेश से आने वाली कॉल्स की जानकारी मांगने पर टेलीकॉम कंपनियां नियमों का हवाला देकर सहयोग नहीं करतीं, जिससे जांच प्रभावित होती है। इसके बावजूद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

साइबर अपराध पर पुलिस की सख्ती

पुलिस ने अब तक 17 अपराधियों को विदेश से डिपोर्ट कराया है, 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 178 एक्सटॉर्शन कॉल्स दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर 108 रह गई हैं।

अभेद्य ऐप की खासियतें

यह ऐप विदेशी नंबरों से आने वाली संदिग्ध कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करने में सक्षम है। साथ ही पुलिस और बैंकों के साथ मिलकर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जैसे दो-स्तरीय ओटीपी सिस्टम लागू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

लोगों से ऐप डाउनलोड करने की अपील

पुलिस ने खासतौर पर व्यापारियों और आम नागरिकों से ‘अभेद्य ऐप’ डाउनलोड करने की अपील की है, ताकि वे साइबर अपराधियों से खुद को सुरक्षित रख सकें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सकें।

ये भी पढ़ें – छात्रों का खत्म होने वाला है इंतजार, गोवा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी

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Shanti Kumari21 March 2026 - 3:22 PM
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