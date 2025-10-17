फटाफट पढ़ें

परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार किया

परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है

हत्यारों को जेल और बहन को नौकरी मिली

कांग्रेस ने प्रशासन पर दबाव का आरोप लगाया

वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गरमाई

Fatehpur News : फतेहपुर जिले में ऊंचाहार हत्याकांड के मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राजनीतिक मुलाकात को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हरिओम के भाई शिवम वाल्मीकि ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब इस घटना को लेकर पहले ही राजनीति हलचल तेज हो चुकी है.

शिवम वाल्मीकि ने कहा है कि वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. उनके भाई के हत्यारों को जेल भेजा गया है और बहन को नौकरी भी दी गई है. हम चाहते हैं कि कांग्रेस और अन्य राजनैतिक पार्टियों के नेता राजनीति करने न आएं. ऐसा माना जा रहा है कि परिवार अब राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता है, क्योंकि मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है.

राहुल गांधी जरूर आएंगे परिजनों से मिलेंगे

वही कांग्रेस प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक ने कहा कि जो बयान आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश सरकार की मिलीभगत से जिला प्रशासन ने परिवार पर दबाव बनाया है. परिजन डरे और सहमे हुए हैं. ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी के दुख में शामिल होने आए और वो मना कर दे. यह बीजेपी और उप्र सरकार की ओछी राजनीति है. राहुल गांधी जरूर आएंगे और परिजनों से मिलेंगे.

वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गरमाई

बता दें कि फतेहपुर के तुराब अली का पुरवा निवासी हरिओम वाल्मीकि 1 अक्तूबर को रायबरेली के ऊंचाहार स्थित ससुराल जा रहे थे. रात करीब एक बजे ऊंचाहार के कुछ लोगों ने चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या कर दी. हरिओम के पिता का कहना है कि उन्होंने अपना नाम-पता बताया और राहुल गांधी का नाम भी लिया, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी और पीटकर मार डाला. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई.

