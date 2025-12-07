Punjab

हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

Punjab News : उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद राज्य की राजधानी में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. शनिवार (6 दिसंबर) को सिख समुदाय ने घंटाघर चौक, पर विरोध प्रदर्शन कर पूर्व मंत्री का पुतला दहन किया. इसी बीच, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह जानबूझ कर दिया गया है. विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच हमेशा सिखों के खिलाफ रही है. उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, देश में सिखों पर कत्लेआम और ऐसे मामलों में आरोपित नेताओं को बड़े पद दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि यह सब साबित करता है कि कांग्रेस सिख समुदाय के खिलाफ रही है.

वकीलों ने जताई आपत्ति

बता दें कि शुक्रवार (5 दिसंबर) को हरिद्वार रोड स्थित वकीलों के धरनास्थल पर समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आपत्तिजन बयान दिया. वकीलों की हड़ताल के 26वें दिन, जब वह समर्थन जता रहे थे, तभी एक सिख वकील कुछ कहने के लिए खड़े हुए. हरक सिंह रावत ने उन्हें बैठने के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. वकीलों ने तुरंत रावत के बयान पर आपत्ति जताई और इसे सिख समुदाय का अपमान करार दिया. भारी विरोध और हंगामा के बीच हरक सिंह रावत को तुरंत माफी मांगकर धरनास्थल छोड़ना पड़ा.

हरक सिंह रावत ने दिया अपना पक्ष

शाम को हरक सिंह रावत जिला अदालत में बार एसोसिएशन के कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि जिस सिख वकील को उन्होंने बैठने को कहा था, उनके साथ उनके व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध हैं. उनका बयान किसी का मजाक उड़ाने या भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं था. रावत ने बताया कि उन्होंने यह बात सिखों की बहादुरी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कही थी, लेकिन इसे गलत तरीके से समझा गया.

हरक सिंह रावत ने अंत में कहा कि फिर भी यदि किसी की भावना आहत हुई है, तो वह क्षमा मांगते हैं. रावत की इस सफाई के बावजूद सिख समाज में उनके बयान को लेकर गहरा आक्रोश बना हुआ है.

