Punjabराज्य

350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

Shanti Kumari10 November 2025 - 5:32 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom
पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर कीर्तन और सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

Chandigarh : श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष पर इस बार पूरा नवंबर महीना पंजाब में श्रद्धा और सेवा को समर्पित है। नौवें गुरु ने धर्म, इंसानियत और कमजोरों की रक्षा के लिए अपना शीश दिया। इसलिए पंजाब सरकार ने नवंबर 2025 को “शहीदी स्मरण माह” के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह पहला मौका है जब पूरे राज्य में एक महीने तक लगातार सरकारी स्तर पर इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं।

हर रोज हो रही है कथा, अरदास और किर्तन

कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू हुए। हर जिले के गुरुद्वारों में रोज सुबह-शाम कीर्तन, अरदास और कथा हो रही है। अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इन समागमों में शामिल हो चुके हैं। बड़े शहरों- अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, श्री आनंदपुर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब  में रोज़ “शहीदी कीर्तन दरबार” हो रहे हैं, जिनमें पंजाब और बाहर से भी संगत पहुंच रही है। शहरों के मुख्य बाज़ारों और रूट्स पर नगर-कीर्तन निकाले जा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए पूरे महीने अतिरिक्त पुलिस, होमगार्ड और मेडिकल टीम तैनात की है।

प्रदेश में 500 से ज्यादा सेवा शिविर

मान सरकार ने तय किया कि गुरु साहिब की शिक्षा सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित न रहे, बल्कि सेवा और समाज तक पहुँचे। इसी कारण पूरे पंजाब में 500 से ज्यादा सेवा शिविर लगाए गए हैं। इनमें से कई जगह रोज़ लंगर चलता है। स्वास्थ्य विभाग ने 220 मेडिकल शिविर लगाए, जिनमें करीब 1.4 लाख लोगों का मुफ्त चेकअप हुआ और दवाइयां दी गईं।

राज्य में “मोरल एजुकेशन ड्राइव” शुरू

शिक्षा विभाग ने भी राज्यभर में “मोरल एजुकेशन ड्राइव” शुरू की। 20 हज़ार से ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों में 10 लाख से अधिक छात्रों ने निबंध, कविता, पोस्टर, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बच्चों को यह बताया गया कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार की “डिजिटल डॉक्यूमेंट्री सीरीज़” को ऑनलाइन लाखों बार देखा जा चुका है। पहली बार राज्य सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को तकनीक के साथ जोड़कर घर-घर तक पहुँचाया।

“मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता” पर सेमिनार

आज 10 नवंबर को राज्यभर में विशेष कीर्तन और अरदास हो रही है। अमृतसर और श्री आनंदपुर साहिब में हजारों की संख्या में संगत पहुंच रही है। प्रबंधन समितियों ने रात भर सफाई, रोशनी, पानी, पार्किंग और सुरक्षा की तैयारी की। जिले-दर-जिले कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि किसी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत धर्म की आज़ादी की सबसे बड़ी मिसाल है। सरकार का मकसद है कि पंजाब का हर बच्चा समझे कि धर्म का मतलब नफरत नहीं, बल्कि भाईचारा, साहस और इंसानियत है। नवंबर के बाकी दिनों में भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में “मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता” पर सेमिनार और चर्चाएं होंगी।

पंजाब की जनता का संदेश

इन कार्यक्रमों ने साबित किया कि पंजाब सिर्फ इतिहास नहीं मनाता, बल्कि सीख को समाज में लागू भी करता है। राज्य में एकता, सेवा और भाईचारे का माहौल बन रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक, नौजवानों से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर कोई यही संदेश दे रहा है कि गुरु साहिब का बलिदान हमेशा ज़िंदा रहेगा। 350 साल बाद भी उनका साहस, त्याग और इंसानियत पंजाब के दिल में बसते हैं। पंजाब की जनता कह रही है, “जहां इंसानियत खतरे में हो, वहां खड़े होना ही असली धर्म है।”

यह भी पढ़ें कब लागू होगी महिला आरक्षण (33%) कानून ? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari10 November 2025 - 5:32 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of “तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

“तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

10 November 2025 - 5:40 PM
Photo of पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

10 November 2025 - 4:44 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

10 November 2025 - 3:37 PM
Photo of तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

10 November 2025 - 3:19 PM
Photo of मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

10 November 2025 - 1:33 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

10 November 2025 - 12:53 PM
Photo of भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

10 November 2025 - 12:34 PM
Photo of बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

10 November 2025 - 11:25 AM
Photo of नौवें पातशाह जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन

नौवें पातशाह जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन

10 November 2025 - 10:06 AM
Photo of नौवें पातशाह जी का 350वां शहीदी दिवस: चरण-स्पर्श प्राप्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम संगत को अध्यात्मिक रंग में रंग रहे

नौवें पातशाह जी का 350वां शहीदी दिवस: चरण-स्पर्श प्राप्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम संगत को अध्यात्मिक रंग में रंग रहे

10 November 2025 - 9:38 AM
Back to top button