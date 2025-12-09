फटाफट पढ़ें:

‘ग्रीनिंग पंजाब मिशन’ में हरियाली बढ़ाई जा रही है

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में अभियान

12.55 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए

शहरी जंगल, स्कूल और संस्थानों में पौधारोपण

वन क्षेत्र, जागरूकता और अनुसंधान को बढ़ावा

Punjab News : ‘ग्रीनिंग पंजाब मिशन’ के तहत राज्य में मौजूदा जंगलों और पेड़ों के क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अगुवाई में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है. विभाग ने पंजाब में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों के तहत राज्यभर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किया है.

कई नई पहलों के तहत 12,55,700 पौधे लगाए गए हैं. इनमें शहरी जंगलात के अंतर्गत लगाए गए 3,31,000 पौधे शामिल हैं, जिनमें संस्थागत भूमि पर पौधे लगाना और एग्रो फॉरेस्ट्री (लिंक सड़कों के साथ लगते खेतों में एक कतार में पौधे लगाना), 2,50,000 पॉपलर/ड्रेक तथा 3,00,000 सफेदा के पेड़ शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, कंटीली तार लगाकर पवित्र वनों का विकास करने और ‘नानक बगीचियां’ विकसित करने के तहत 20,800 पौधे लगाए गए हैं. साथ ही, औद्योगिक संस्थानों में 46,500 पौधे तथा स्कूलों में 1,44,500 पौधे लगाए गए हैं. इसके अलावा 1,62,900 लंबे पौधे भी लगाए गए हैं.

पौधारोपण से हरियाली और जागरूकता बढ़ाएंगे

पौधारोपण का उद्देश्य राज्य की सभी उपलब्ध भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर अधिकाधिक क्षेत्र को हरियाली के अंतर्गत लाना, नर्सरियों का विस्तार करना, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की पहलों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, पौधों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करना, राज्य में वन जागरूकता पार्कों की स्थापना एवं रखरखाव करना तथा वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना है.

