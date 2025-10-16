JDU MLA Gopal Mandal : गोपालपुर विधानसभा से जेडयू के बाहुबली विधायक गोपाल मंडल इन दिनों चर्चाओं में बनें हुए है, वजह भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा में उनकी टिकट का कटना. बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरु हो चुकी है सभी राजनैतिक दल अपने- अपने प्रत्याशियों की चयन करनें में बेहद ही सावधानी बरतते हुए कोई कसर नही छोड़ना चाहते है.

ऐसे में बिहार की राजनीति का चर्चित और विवादित नाम गोपाल मंडल जो बीते दिनों अपनी टिकट कटने के डर से सीएम नीतिश कुमार के आवास में धरना देनें पहुंच गए थे, उन्होनें साफ-साफ कह दिया था कि ‘नीतिश जी हमारे नेता है, हम टिकट लिए बिना यह से हटने नही वाले’ यह एक प्रकार से चेतावनी भी थी और भावानात्मक अपील भी लेकिन उनका कोई भी पैंतरा नही चल पाया जेडयू शीर्ष नेतृत्व ने उनकी टिकट काटकर पूर्व सांसद बूलो मंडल को दे दिया है.

जेडयू के लिए परेशानी खड़ी करने में कोई कसर नही छोड़ी

गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल क्षेत्र में बाहुबली नेता की पहचान रखतें है, चुनाव से पुर्व कई दिनों से ऐसी कई घटनाएं थी जिसमें उनकी भूमिका नें नीतिश कुमार की पार्टी जेडयू को संकट में डाला, उनकी गलत और नकारात्मक छवि नें जेडयू को विपक्षी दलों के सामने नीचा देखने में मजबूर कर दिया था. चाहे फिर वह तेजस एक्सप्रेस में उनका अंडरवियर में वायरल वीडियों हो या फिर पिस्टल हाथ में लेकर धमकाने वाला वीडियो. गोपाल मंडल की हरकतें यही तक सीमित नही रही उन्होंनें कटिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपनी ही पार्टी के भागलपुर लोकसभा के सांसद अजय मंडल की संसदीय योग्यता में सवाल उठा दिया था जिसे लेकर जमकर बवाल मचा था.

अजय मंडल के साथ राजनीतिक वर्चस्व की जंग

अजय मंडल गोपाल मंडल की टिफफपकट को लेकर जमकर खिलाफत कर रहें थे, इसके लिए अजय मंडल ने पार्टी से इस्तीफा देने तक की चेतावानी देते हुए सीएम नीतिश कुमार को लेटर लिख दिया था. सुत्रों की मानें तो पूर्व सांसद बूलो मंडल को गोपालपुर विधानसभा सें टिकट दिलवाने और गोपाल मंडल की टिकट कटवाने के पीछे अजय मंडल की मुख्य भूमिका रही है, मीडिया से बात करते हुए खुद गोपाल मंडल ने दावा किया था कि अजय मंडल और कुछ वरिष्ठ नेता उनकी टिकट कटवाने के लिए षंडयंत्र रच रहें है.

गोपाल मंडल का राजनीतिक कैरियर

5 अगस्त 1964 को जन्मे नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल गंगोता जाति से आते हैं, चुनावी हलफनामें में दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हैं. उनका और उनकी पत्नी का पेशा सोशल वर्क और पॉलिटिक्स है, वह इलाके के बाहुबली रह चुके हैं. उनके ऊपर एक से अधिक आपारधिक मामले दर्ज हैं. अपनी ऐसी दागी छवि और विवादित कारनामों के बाद भी वह साल 2005 से लगातार भागलपुर के गोपालपुर सीट से विधायक बनते आ रहे हैं, न तो पार्टी को उनके बर्ताव से कोई आपत्ति होती थी और न जनता का ही भरोसा उन पर से उठता दिखता है.

लेकिन विधान सभा 2025 चुनावों में उनकी दंबगई काम आई न कोई पैंतरेबाजी पार्टी ने बाहुबली नेता को साइडलाइन करते हुए अब पूर्व सांसद बूलो मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है हालाकिं गोपाल मंडल की ठसक अब भी कम नही हुई माननीय नें गोपालपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.

