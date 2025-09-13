फटाफट पढ़ें

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता, रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी के घर के बाहर शुक्रवार तड़के गोल्डी बराड़ गैंग से जुडे़ सदस्यों ने फायरिंग कर दी. सुबह करीब 3:30 बजे सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके आवास के मुख्य दरवाजे और दीवार पर बाइक सवार दो हमलावरों ने चार से पांच राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके घर फोर्स तैनात कर दी गई है और एसपी सिटी व एसपी क्राइम के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं.

बता दें कि दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, जो कि रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं, परिवार सहित सिविल लाइंस स्थित इसी घर में रहते हैं. दिशा की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने 29 जुलाई को संत प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी. हालांकि, बाद में वह पोस्ट हटा दी और मामला शांत हो गया. इसी दौरान, शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे उनके घर पर फायरिंग की गई. बाइक सवार दो हमलावरों ने घर के दरवाजे और दीवार पर चार-पांच राउंड फायरिंग की. इससे पूरा परिवार दहशत में आ गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

रोहित गोदारा ने बदले की चेतावनी दी

इसी बीच, कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की. फेसबुक पर लिखा कि यह हमला दिशा की बहन और आर्मी अधिकारी मेजर खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला है. पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी ने भी धर्म या संतों के खिलाफ टिप्पणी की, तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे. हालांकि, रोहित गोदारा ने यह पोस्ट कुछ देर बाद सोशल मीडिया से डिलीट कर दी.

पांच टीमें बदमाशों की तलाश में

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रिटायर्ड डिप्टी एसपी के घर पुलिस बल तैनात किया गया है. एसपी सिटी मानुष पारीक और एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए एसओजी और सर्विलांस समेत पांच टीमें गठित कर दी गई हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.

