UP News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किराया मांगना एक मकान मालकिन को जानलेवा साबित हुआ. राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में 5 से 6 महीनों से किराया न देने वाले किरायेदार दंपति ने किराया मांगने पहुंची महिला की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक सूटकेस में भरकर बेड के नीचे छिपा दिया. कई घंटों तक महिला के लापता रहने पर तलाश शुरू की गई, जिसके बाद CCTV फुटेज के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. आरोपी फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके से ही हिरासत में ले लिया. मामले की जांच जारी है.

किराया लेने गई मकान मालकिन लापता

यह घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑरा चिमेरा सोसायटी की है. 17 दिसंबर को एम-105, ऑरा चिमेरा सोसायटी निवासी दीपशिखा शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटीं तो उनकी तलाश शुरू की गई. CCTV फुटेज में वह शाम के समय फ्लैट की ओर जाती हुई दिखाई दीं, लेकिन वापस आते हुए नजर नहीं आईं. इससे संदेह गहराया और सोसाइटी के लोग किरायेदारों के फ्लैट तक पहुंचे. इस दौरान आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके.

सोसायटी में शोर-शराबा होने पर आसपास के फ्लैट्स से लोग बाहर आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच जारी है.

फ्लैट से लाल बैग में मिला शव

एसीपी उपासना पाण्डेय ने बताया कि 17 दिसंबर की रात करीब 11:15 बजे थाना नंदग्राम को पीआरवी के जरिए सूचना मिली कि ऑरा सुमेरा सोसायटी में एक हत्या हुई है. सूचना मिलते ही थाना नंदग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. जांच में सामने आया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा, निवासी एम-105 ऑरा सुमेरा सोसायटी, राजनगर एक्सटेंशन, अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं. देर रात तक उनके घर न लौटने पर उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट पर पहुंची. संदेह के आधार पर घर की तलाशी ली गई, जहां एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा का शव बरामद किया गया.

बता दें कि किरायेदारों के नाम अजय गुप्ता एवं आकृति गुप्ता है. दोनों पुलिस के हिरासत में हैं. वहीं, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप