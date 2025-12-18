Punjab

हरियाली के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल एवं प्रकृति जागरूकता पार्क किए जा रहे हैं विकसित

Ajay Yadav18 December 2025 - 9:38 AM
2 minutes read
Punjab News :
हरियाली के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल एवं प्रकृति जागरूकता पार्क किए जा रहे हैं विकसित

Punjab News : राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ एवं हरा-भरा पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार 8 जंगल एवं प्रकृति जागरूकता पार्क विकसित कर रही है. इनमें से चार पार्क पठानकोट में, 2 पटियाला में तथा अमृतसर एवं होशियारपुर में 1-1 पार्क ग्रीनिंग पंजाब मिशन के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अगुवाई में वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है. पठानकोट में गांव घरोटा (0.50 हेक्टेयर), कटारूचक्क (0.75 हेक्टेयर), हैबत पिंडी (0.60 हेक्टेयर) एवं आई.टी.आई. बमियाल में ये पर्यावरण पार्क बनाए जा रहे हैं. इसी प्रकार पटियाला में बैरन माइनर सहित दो स्थानों पर पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं. अमृतसर में गांव जगदेव कलां पुल के पास पर्यावरण पार्क बनाया जा रहा है, जबकि होशियारपुर के बस्सी पुरानी में एक वन चेतना पार्क प्रगति पर है.

गांवों में नेचर ट्रेल और खेल उपकरण कार्य

हैबत पिंड में पार्क के संबंध में इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि खेल उपकरण स्थापित करने एवं ओपन एयर शेल्टर (गाजेबो) का निर्माण चल रहा है. घरोटा में भी इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य पूरा हो चुका है जबकि खेल उपकरण स्थापित करने एवं ओपन एयर शेल्टर (गाजेबो) की स्थापना वर्तमान में चल रही है. इसी प्रकार गांव कटारूचक्क में भी इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल एवं खेल उपकरणों की स्थापना का कार्य बहुत तेजी से जारी है.

हरियाली और पर्यावरण सुरक्षा प्रयास

राज्य सरकार का यह सुहृद प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक हरियाली सुनिश्चित की जाए एवं साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के उपाय किए जाएं. इस संबंध में वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा ‘द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025’ का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य हरियाली को बनाए रखना, पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ मिट्टी का संरक्षण करना है.

पंजाब के शहरी क्षेत्रों में नए ट्री एक्ट का लागू होना

यह एक्ट पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू होगा. एक्ट के अनुसार किसी भी नगर कौंसिल, नगर निगम, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या शहरी विकास अथॉरिटी/इकाई इसके अंतर्गत कवर होंगे. एक्ट में एक ट्री ऑफिसर का भी प्रावधान है जिसका अर्थ है पंजाब में शहरी स्थानीय संस्थाओं में एक कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नोटीफाई किया गया कोई अन्य अधिकारी.

ये भी पढ़ें- रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 December 2025 - 9:38 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड : मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड : मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

18 December 2025 - 10:45 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 291वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 5 किलो हेरोइन एवं 2 किलो अफीम सहित 103 नशा तस्कर काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 291वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 5 किलो हेरोइन एवं 2 किलो अफीम सहित 103 नशा तस्कर काबू

18 December 2025 - 10:22 AM
Photo of पंजाब में ‘आप’ का क्लीन स्वीप! जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत

पंजाब में ‘आप’ का क्लीन स्वीप! जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत

18 December 2025 - 9:06 AM
Photo of पंजाब में सेवा डिलीवरी नेटवर्क होंगे और मजबूत, खोले जाएंगे 54 नए सेवा केंद्र

पंजाब में सेवा डिलीवरी नेटवर्क होंगे और मजबूत, खोले जाएंगे 54 नए सेवा केंद्र

17 December 2025 - 1:24 PM
Photo of पंजाब-चंडीगढ़ में ठंड, 19-21 दिसंबर को कोहरा, 20 दिसंबर हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

पंजाब-चंडीगढ़ में ठंड, 19-21 दिसंबर को कोहरा, 20 दिसंबर हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

17 December 2025 - 12:53 PM
Photo of पंजाब में इतिहास रचेगा संगत, 50 लाख श्रद्धालु करेंगे छोटे साहिबजादों को सलाम, जानिए कैसे सरकार ने बनाया विशेष इंतजाम

पंजाब में इतिहास रचेगा संगत, 50 लाख श्रद्धालु करेंगे छोटे साहिबजादों को सलाम, जानिए कैसे सरकार ने बनाया विशेष इंतजाम

17 December 2025 - 12:50 PM
Photo of पंजाब-यूके रणनीतिक संवाद : CM भगवंत सिंह मान ने ब्रिटेन के साथ व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों को किया मजबूत

पंजाब-यूके रणनीतिक संवाद : CM भगवंत सिंह मान ने ब्रिटेन के साथ व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों को किया मजबूत

17 December 2025 - 12:06 PM
Photo of मोहाली अदालत का बड़ा फैसला, हेड कांस्टेबल को 4 साल की सजा, इतने हजार रिश्वत का है मामला

मोहाली अदालत का बड़ा फैसला, हेड कांस्टेबल को 4 साल की सजा, इतने हजार रिश्वत का है मामला

17 December 2025 - 11:55 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 290वें दिन पंजाब पुलिस ने 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.2 KG हेरोइन समेत अफीम बरामद

‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 290वें दिन पंजाब पुलिस ने 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.2 KG हेरोइन समेत अफीम बरामद

17 December 2025 - 11:21 AM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने ब्रिटिश कोलंबिया स्पीकर से मुलाकात की, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर विचार-विमर्श

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने ब्रिटिश कोलंबिया स्पीकर से मुलाकात की, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर विचार-विमर्श

17 December 2025 - 11:13 AM
Back to top button