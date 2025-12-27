Punjab

चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए वन विभाग ने उठाए बड़े कदम, जानिए कैसे

Karan Panchal27 December 2025 - 5:54 PM
2 minutes read
Punjab News
चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए वन विभाग ने उठाए बड़े कदम, जानिए कैसे

Punjab News : सर्दियों के आगमन एवं खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अगुवाई में वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग, पंजाब ने छतबीड़ के महिंदर चौधरी जूलॉजिकल पार्क में जानवरों के लिए साफ-सुथरे एवं सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।

विशेष तापमान नियंत्रण प्रबंध

मांसाहारी जानवरों बाघ, चीता, शेर एवं अन्य बिल्ली प्रजातियों के लिए रात के आश्रय स्थानों में रूम हीटर एवं हीट कन्वेक्टर की व्यवस्था की गई है। सभी खिड़कियों एवं खुले स्थानों को पॉलीथीन शीट या फाइबर शीट एवं सरकंडे घास की छत से ढका गया है। सभी वृद्ध एवं छोटी उम्र के जानवरों के लिए विशेष तापमान नियंत्रण प्रबंध किए गए हैं।

जानवरों के लिए आरामदायक फर्श

शाकाहारी जानवरों के लिए बांधने वाली तारों एवं रस्सियों की मदद से अस्थायी आश्रय/झोपड़ियां बनाई गई हैं, जिससे इन शाकाहारी जानवरों के सभी बाड़ों में वाटरप्रूफ प्रबंधों (छतों को काली तिरपाल से ढकने) की सुविधा दी गई है। सभी शाकाहारी जानवरों के लिए आरामदायक फर्श हेतु पराली एवं तूड़ी के बिस्तरों की व्यवस्था की गई है।

जूट मैट एवं पॉलीथीन की चादर

सभी पक्षियों के पिंजरों को फाइबर कपड़े, जूट मैट एवं पॉलीथीन की चादरों से अच्छी तरह ढका गया है ताकि उन्हें ठंड एवं बारिश से बचाया जा सके। सभी पक्षियों के घोंसलों को गर्म रखने के लिए पराली, तूड़ी एवं चावलों के भूसे के बिस्तरों का उपयोग किया गया है। पक्षियों के पिंजरों के ढक्कन आगे के हिस्से से फोल्ड हो सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें धूप लगने के लिए खोला जा सके। आरामदायक वातावरण के लिए सभी तीतरों के पिंजरों को घास/धान के ढांचे से भरपूर बनाया गया है।

कछुओं के लिए वाटर सर्कुलेशन सिस्टम

इसके अलावा रेंगने वाले जंतुओं की बिलों पर ऑयल फिन हीटर लगाए गए हैं एवं ये हीटर आसपास की प्राकृतिक नमी को प्रभावित नहीं करते। इसके अलावा रेंगने वाले जंतुओं के सभी सेलों के लिए तूड़ी, सूखे पत्तों एवं भारी कंबलों की व्यवस्था की गई है जो इन रेंगने वाले जंतुओं के लिए बहुत आरामदायक हैं। रेंगने वाले जंतुओं वाले सेक्शन में विशेष यू.वी. लैंप लगाए गए हैं। कछुओं एवं पानी में रहने वाले कछुओं के लिए वाटर सर्कुलेशन सिस्टम वाले विशेष एक्वेरियम वाटर हीटर भी लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें- 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 December 2025 - 5:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब ने 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में मचाई धूम, राष्ट्रीय परीक्षाओं में छात्रों ने हासिल की अद्भुत सफलता

पंजाब ने 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में मचाई धूम, राष्ट्रीय परीक्षाओं में छात्रों ने हासिल की अद्भुत सफलता

27 December 2025 - 7:56 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान, नशा तस्करों की 2,730 करोड़ की संपत्तियां जब्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान, नशा तस्करों की 2,730 करोड़ की संपत्तियां जब्त

27 December 2025 - 7:21 PM
Photo of पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, 4.77 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक ऐलान

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, 4.77 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक ऐलान

27 December 2025 - 7:00 PM
Photo of साहिबज़ादों के बलिदान दिवस पर अमन अरोड़ा ने कहा, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, पूरी ख़बर पढ़ें

साहिबज़ादों के बलिदान दिवस पर अमन अरोड़ा ने कहा, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, पूरी ख़बर पढ़ें

27 December 2025 - 11:56 AM
Photo of पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

27 December 2025 - 11:20 AM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 December 2025 - 11:06 AM
Photo of जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

27 December 2025 - 10:10 AM
Photo of शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

27 December 2025 - 9:28 AM
Photo of 314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

27 December 2025 - 8:12 AM
Photo of हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

26 December 2025 - 7:25 PM
Back to top button