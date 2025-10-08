फटाफट पढ़ें

बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली

कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम

अक्टूबर को भी बारिश जारी रहने के आसार

9 से 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा

मौसम ठंडा, माहौल खुशनुमा बना हुआ है

Delhi Weather News : दिल्ली-NCR में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है, वहीं कई क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 8 अक्टूबर को भी दिनभर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हवा में अधिक नमी के कारण मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है और लोग सुबह-शाम ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं.

पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन सोमवार रात से शुरू हुई बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल दिया. लगातार हो रही बूंदाबांदी ने राजधानी का माहौल ठंडा कर दिया है.

लगातार बारिश से तापमान में गिरावट

वहीं गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर मौसम खुशनुमा और सुहावना बना हुआ है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. इन पांच दिनों के दौरान आसमान पूरी तरह खुला रहेगा और सुबह से ही तेज धूप देखने को मिलेगी.

न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास

मौसम विभाग का कहना है कि अब क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवाएं शुष्क बनी रहेगी. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक लोगों को फिर से धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिन का तापमान बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

