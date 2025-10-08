Delhi NCR

बारिश के बाद दिल्ली में ठंडक का असर, 9 अक्टूबर से आसमान रहेगा साफ और तापमान बढ़ेगा

Ajay Yadav8 October 2025 - 8:50 AM
2 minutes read
Delhi Weather News :
बारिश के बाद दिल्ली में ठंडक का असर, 9 अक्टूबर से आसमान रहेगा साफ और तापमान बढ़ेगा

फटाफट पढ़ें

  • बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली
  • कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम
  • अक्टूबर को भी बारिश जारी रहने के आसार
  • 9 से 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा
  • मौसम ठंडा, माहौल खुशनुमा बना हुआ है

Delhi Weather News : दिल्ली-NCR में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है, वहीं कई क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 8 अक्टूबर को भी दिनभर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हवा में अधिक नमी के कारण मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है और लोग सुबह-शाम ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं.

पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन सोमवार रात से शुरू हुई बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल दिया. लगातार हो रही बूंदाबांदी ने राजधानी का माहौल ठंडा कर दिया है.

लगातार बारिश से तापमान में गिरावट

वहीं गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर मौसम खुशनुमा और सुहावना बना हुआ है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. इन पांच दिनों के दौरान आसमान पूरी तरह खुला रहेगा और सुबह से ही तेज धूप देखने को मिलेगी.

न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास

मौसम विभाग का कहना है कि अब क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवाएं शुष्क बनी रहेगी. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक लोगों को फिर से धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दिन का तापमान बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 October 2025 - 8:50 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एक साल इंतजार और हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने अरविंद केजरीवाल को आवंटित किया घर

एक साल इंतजार और हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने अरविंद केजरीवाल को आवंटित किया घर

7 October 2025 - 12:23 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तापमान गिरा और हवा हुई साफ

दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तापमान गिरा और हवा हुई साफ

7 October 2025 - 7:59 AM
Photo of PM मोदी ने विजयादशमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, राजघाट पर दी बापू को श्रद्धांजलि

PM मोदी ने विजयादशमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, राजघाट पर दी बापू को श्रद्धांजलि

2 October 2025 - 8:46 AM
Photo of भारत के लिए एक नया युग : KCIAM का कर्टेन रेजर और विजन लॉन्च, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने बताया ‘समयानुकूल और दूरदर्शी’ पहल

भारत के लिए एक नया युग : KCIAM का कर्टेन रेजर और विजन लॉन्च, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने बताया ‘समयानुकूल और दूरदर्शी’ पहल

28 September 2025 - 1:49 PM
Photo of 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

28 September 2025 - 9:39 AM
Photo of गांधीवादी को देशद्रोही कहना गलत: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

गांधीवादी को देशद्रोही कहना गलत: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

26 September 2025 - 10:07 PM
Photo of सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

26 September 2025 - 11:23 AM
Photo of अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

25 September 2025 - 7:52 PM
Photo of सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

23 September 2025 - 3:47 PM
Photo of देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

21 September 2025 - 7:54 AM
Back to top button