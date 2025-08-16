Delhi NCRराज्य

नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

Saurabh Bharadwaj On BJP
AAP का BJP पर निशाना

Saurabh Bharadwaj On BJP : आम आदमी पार्टी ने नाले और सीवर में गिरकर हो रही मासूम बच्चों की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर खुले नाले और सीवर मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं और दिल्लीवालों के लिए विपदा बनी चार इंजन वाली भाजपा सरकार सो रही है.

शुक्रवार को दिल्ली के वेलकम इलाके में नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई. इस घटना के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में लगता है कि सरकार है ही नहीं. छोटे-छोटे बच्चे नाले और सीवर में गिर कर मर रहे हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है. किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही. दिल्ली सरकार हर हादसे पर बस लीपापोती कर रही है.

सरकार की लापरवाही ने ली एक और जान

सौरभ भारद्वाज का कहना है कि देश की राजधानी में खुले नालों में गिरने से बच्चों की मौत हो रही. चार इंजन वाली भाजपा सरकार की नाकामी का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? भाजपा सरकार की वजह से एक और मासूम की जान चली गई. दिल्ली के वेलकम इलाके के एक नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 3 महीनों में भाजपा सरकार की लापरवाही की वजह से 30 से ज़्यादा लोगों को जान जा चुकी है. नालों में डूबकर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार कोई कार्यवाही करने की बजाय लीपापोती करने में जुटी है.

बातें नहीं, काम करे दिल्ली सरकार

प्रदेश संयोजक ने आगे कहा कि शुक्रवार को निजामुद्दीन इलाके में बारिश में पानी जमा होने से दरगाह शरीफ पट्टे के शाह परिसर में छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. बृहस्पतिवार को कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से बाइक सवार की दुखद मौत हो गई और  डीडीए की दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. इससे पहले भी जलाभाव के चलते कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोगों की जान जा चुकी है.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के तमाम डीसिल्टिंग के दावों के बाद भी बारिश के मौसम में दिल्ली पूरी पानी-पानी हो गई. रेखा गुप्ता की सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा. बिना काम किए, सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करने से दिल्ली के लोगों का भला नहीं होने वाला है.

