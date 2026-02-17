Dalit Abuse Case : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामले में सू मोटो नोटिस लिया है।
इस सम्बन्धित जानकारी देते पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामलो में वीडियो वायरल हुई है और अख़बारों में खबरें भी छपी है, जिसका कमिश्न ने सू मोटो नोटिस लेते जालंधर देहाती के एस.एस.पी. से 19 फरवरी 2026 को रिपोर्ट तलब करते सूचना की रिपोर्ट दो पड़तों (एक असली और एक फोटो कापी) में डी.एस.पी भरत मसीह को निजी तौर पर कमीशन दफ़्तर में पेश करने के आदेश दिए है।
ये भी पढ़ें- अकाली, भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, अब ‘AAP पार्टी’ बना रही नशा मुक्त पंजाब- केजरीवाल
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप