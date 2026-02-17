Dalit Abuse Case : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामले में सू मोटो नोटिस लिया है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामलो में वीडियो वायरल हुई है और अख़बारों में खबरें भी छपी है, जिसका कमिश्न ने सू मोटो नोटिस लेते जालंधर देहाती के एस.एस.पी. से 19 फरवरी 2026 को रिपोर्ट तलब करते सूचना की रिपोर्ट दो पड़तों (एक असली और एक फोटो कापी) में डी.एस.पी भरत मसीह को निजी तौर पर कमीशन दफ़्तर में पेश करने के आदेश दिए है।

