Punjab

Dalit Abuse Case : मंदबुद्धि युवक के साथ हुई घटिया हरकत, SC आयोग ने SSP को भेजा नोटिस

Karan Panchal17 February 2026 - 11:16 AM
1 minute read
Dalit Abuse Case
Dalit Abuse Case : मंदबुद्धि युवक के साथ हुई घटिया हरकत, SC आयोग ने SSP को भेजा नोटिस

Dalit Abuse Case : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामले में सू मोटो नोटिस लिया है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामलो में वीडियो वायरल हुई है और अख़बारों में खबरें भी छपी है, जिसका कमिश्न ने सू मोटो नोटिस लेते जालंधर देहाती के एस.एस.पी. से 19 फरवरी 2026 को रिपोर्ट तलब करते सूचना की रिपोर्ट दो पड़तों (एक असली और एक फोटो कापी) में डी.एस.पी भरत मसीह को निजी तौर पर कमीशन दफ़्तर में पेश करने के आदेश दिए है।

ये भी पढ़ें- अकाली, भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, अब ‘AAP पार्टी’ बना रही नशा मुक्त पंजाब- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 February 2026 - 11:16 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

17 February 2026 - 11:06 AM
Photo of अकाली, भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, अब ‘AAP पार्टी’ बना रही नशा मुक्त पंजाब- केजरीवाल

अकाली, भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, अब ‘AAP पार्टी’ बना रही नशा मुक्त पंजाब- केजरीवाल

17 February 2026 - 10:48 AM
Photo of अकाली-BJP और कांग्रेस ने पंजाब को नशे में डूबोया था, AAP बना रही नशा मुक्त : केजरीवाल

अकाली-BJP और कांग्रेस ने पंजाब को नशे में डूबोया था, AAP बना रही नशा मुक्त : केजरीवाल

17 February 2026 - 7:47 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

16 February 2026 - 11:27 AM
Photo of महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

16 February 2026 - 7:30 AM
Photo of मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

15 February 2026 - 2:25 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने दिखाया मसौल स्कूल का कायाकल्प, सीएम मान की ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ बनी बदलाव की मिसाल

हरजोत सिंह बैंस ने दिखाया मसौल स्कूल का कायाकल्प, सीएम मान की ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ बनी बदलाव की मिसाल

15 February 2026 - 2:07 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

15 February 2026 - 12:29 PM
Photo of पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

15 February 2026 - 7:37 AM
Photo of हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

14 February 2026 - 7:40 PM
Back to top button