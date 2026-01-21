Cobra Venom Smuggling : गुजरात के सूरत में पुलिस बड़ी कामयाबी दर्ज करते हुए कोबरा का 6.5 मिलीलीटर जहर जब्त किया है. इस जहर की बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपये है. सूरत पुलिस की SOG ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कोबरा सांप के जहर को कमीशन पर बेचने की प्लानिंग की थी. पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी पाई. फिलहाल जहर को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है.

नकली ग्राहक बनकर SOG ने बिछाया जाल

SOG टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति सांप के जहर का सौदा करने के लिए सूरत में घूम रहे हैं. SOG ने खुद ग्राहक बनकर जाल बिछाया और ज्यादा रुपयों का लालच देकर सांप का जहर खरीदने की बात कही. लालच में आकर गिरोह के लोगों ने सूरत के सरथाना क्षेत्र की पटेल लाइफ पार्टनर मैरेज ब्यूरो में एक मीटिंग रखी. तभी वहां SOG ने छापा मारकर सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया. मिली जानकारी के अनुसार, कोबरा के जहर को अहमदाबाद के एक जौहरी के यहां से सूरत लाया गया था, लेकिन इससे पहले की कोई सौदा हो पाता, सूरत पुलिस की SOG ने जहर तस्करों को पकड़ लिया.

5.85 करोड़ की खेप के साथ सात आरोपी गिरफ्तार

इस मामले की जानकारी देते हुए सूरत पुलिस के DCP राजवीर सिंह नकुम ने बताया कि, ‘SOG गुजरात ने अपने इतिहास में पहली बार कोबरा का जहर पकड़ा है. कोबरा के एक एमएल जहर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 लाख रुपये है. वही, SOG ने कुल 6.5 एमएल जहर पकड़ा है जिसकी कीमत पांच करोड़ 85 लाख रुपये होती है. इस मामले में सात आरोपियों को पकड़ा गया है जिनमें से 4 बड़ौदा के हैं और तीन सूरत के बताए जा रहे हैं. बता दें कि घनश्याम सोनी नाम का एक आरोपी अहमदाबाद का रहने वाला है. जहर की डील 9 करोड़ रुपये में फाइनल हुई थी. यह डील क्लियर होने के पहले ही एसओजी ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया.’

