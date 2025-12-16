Punjab

सीएम भगवंत मान ने शहीदी सभा में श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता प्रबंध के आदेश दिए

Ajay Yadav16 December 2025 - 9:37 AM
3 minutes read
Punjab News :
सीएम भगवंत मान ने शहीदी सभा में श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता प्रबंध के आदेश दिए

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अधिकारियों को श्री फतेहगढ़ साहिब में 25 से 27 दिसंबर को शहीदी सभा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध करने के आदेश दिए हैं.

आज यहां शहीदी सभा के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र धरती पर नतमस्तक होने के लिए लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, उन्होंने कहा कि इस महान धरती पर साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने माता गुजरी जी के साथ बेमिसाल शहादत दी थी, उन्होंने कहा कि संगत के लिए किए जा रहे प्रबंधों में सुरक्षा व्यवस्था और पवित्र शहर की सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पहले ही फंड आवंटित कर दिए हैं और निर्धारित समय में काम पूरा किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा-फैकिलिटी इंतजामों के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगत की बड़ी आमद को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले को सेक्टरों में विभाजित कर देना चाहिए और हर सेक्टर की निगरानी पुलिस तथा सिविल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाए, उन्होंने कहा कि जिले में 300 मोबाइल शौचालय स्थापित किए जाएं और प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस तथा अग्निशमन वाहन तैनात किए जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 200 ई-रिक्शा और 200 शटल बसें तैनात की जानी चाहिए जो मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी.

मुख्यमंत्री ने सफाई सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र नगरी में सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ संगत की सहायता के लिए पार्टी तथा सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर्स को सेवा पर लगाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि शहर के सभी कोनों में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि कस्बे में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा सके. एक अन्य मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि पवित्र नगरी में 20 आम आदमी क्लीनिक (ए.ए.सी.) स्थापित किए जाने चाहिए ताकि लोगों के लिए जरूरत पड़ने पर मानक उपचार सुनिश्चित किया जा सके.

सफाई और कंट्रोल रूम के इंतजामों के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने जिला सिविल तथा पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि वे शहर के आसपास आवश्यक संख्या में पार्किंग स्थल सुनिश्चित करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने अधिकारियों को शहीदी सभा के दौरान शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए आवश्यक संख्या में सफाई मशीनें, सीवरेज सफाई मशीनें, सुपर सक्शन मशीनें तथा आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने के लिए भी कहा. भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को सभी विभागों का साझा कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए जिसमें एक टोल फ्री नंबर हो ताकि जरूरत पड़ने पर लोग उनसे संपर्क कर सकें.

मुख्यमंत्री ने संगतों की सुविधा पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे साहिबजादों ने छोटी उम्र में महान कुर्बानी दी जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती, उन्होंने कहा कि हर साल शहीदी सभा के दौरान लाखों की संख्या में संगत इस स्थान पर आती है, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा इस शहर को नया रूप दिया जा रहा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश सरकार इस पवित्र स्थान पर आने वाली संगत की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहां आने वाली संगत को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 December 2025 - 9:37 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 289वें दिन बड़ी कार्रवाई, 11 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और नकदी बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 289वें दिन बड़ी कार्रवाई, 11 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और नकदी बरामद

16 December 2025 - 10:44 AM
Photo of नवंबर में विजिलेंस ब्यूरो ने 8 रिश्वतखोरी मामलों में 11 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया

नवंबर में विजिलेंस ब्यूरो ने 8 रिश्वतखोरी मामलों में 11 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया

16 December 2025 - 9:04 AM
Photo of बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

15 December 2025 - 6:27 PM
Photo of School Holidays : सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूलों में छुट्टियां, सरकार ने कर दिया ऐलान

School Holidays : सभी प्राइवेट-सरकारी स्कूलों में छुट्टियां, सरकार ने कर दिया ऐलान

15 December 2025 - 5:53 PM
Photo of पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड, मुंबई में छिपे 2 ISI एजेंट गिरफ्तार

15 December 2025 - 4:01 PM
Photo of पंजाब में ब्लॉक व जिला परिषद चुनाव, 5 जिलों के 16 बूथ पर दोबारा वोटिंग का आदेश

पंजाब में ब्लॉक व जिला परिषद चुनाव, 5 जिलों के 16 बूथ पर दोबारा वोटिंग का आदेश

15 December 2025 - 2:35 PM
Photo of पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

पंजाब में पूर्व कांग्रेस MLA आंवला के घर IT Raid, 12 जगहों पर जांच, रिश्तेदारों से भी पूछताछ

15 December 2025 - 1:44 PM
Photo of अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 3.9 लाख रुपये और पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 3.9 लाख रुपये और पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार

15 December 2025 - 9:41 AM
Photo of राष्ट्रपति ने पंजाब को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अमन अरोड़ा ने स्वीकार किया

राष्ट्रपति ने पंजाब को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अमन अरोड़ा ने स्वीकार किया

15 December 2025 - 9:15 AM
Photo of पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

पंजाब में घना कोहरा : दृश्यता कम, लुधियाना-बठिंडा में ठंडक बढ़ी

15 December 2025 - 8:33 AM
Back to top button