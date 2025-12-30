BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है. पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जारी की है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. सपा के चुनाव में उतरने के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

सपा ने 11 वार्डों के उम्मीदवारों की सूची जारी की

इसके अलावा, वार्ड-57 से मोहम्मद मकसूद इलियास सिद्दिकी, वार्ड-59 से संतोष गीता यादव, वार्ड-61 से फिरदौस बानो, वार्ड-62 से अतिउल्लाह खान अतीक खान गब्बर, वार्ड-63 से शाइना रफी मोहम्मद, वार्ड-65 से कमलेश तुकाराम, वार्ड-78 से सैयद गुलफाम मोहम्मद सलीम, वार्ड-92 से शबाना वकील खान, वार्ड-94 से महजबीन अकबर सईद, वार्ड-119 से फरहीन जमशेद खान और वार्ड-122 से रामचंद्र गुप्ता को सपा ने टिकट दिया है.

वार्ड-157 से रीना सिंह, वार्ड-159 उस्मान गनी जमाल मलिक, वार्ड-164 से इश्तियाक़ अहमद अली शेख, वार्ड-166 से रूबीना अरशद सैयद, वार्ड-168 से मोहम्मद मुदस्सर रशीद अहमद, वार्ड-179 से तौबी काजिम अहमदी, वार्ड-180 से प्रतिज्ञा दयाराम यादव, वार्ड-183 से काशीबाई भीमा, वार्ड-184 से फातिमा बेगम सैफुद्दीन अंसारी, वार्ड-185 रामदुलारे मेवलाल, वार्ड-197 से शेख शबनम इम्तियाज अहमद, वार्ड-210 से साजिद कुरैशी, वार्ड-211 से ऐजाज अहमद खान, वार्ड-225 से शेख मोहिनुद्दीन खान के नाम का ऐलान किया गया है.

सपा की चौथी उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव की लड़ाई और रोचक हो गई है. जल्द ही सपा के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई देंगे.

