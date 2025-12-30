Other Statesराज्य

BMC चुनाव 2026 : समाजवादी पार्टी ने चौथी सूची जारी की, 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित

Ajay Yadav30 December 2025 - 1:13 PM
1 minute read
BMC Election 2026 :
BMC चुनाव 2026 : समाजवादी पार्टी ने चौथी सूची जारी की, 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित"

BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है. पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जारी की है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. सपा के चुनाव में उतरने के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

सपा ने 11 वार्डों के उम्मीदवारों की सूची जारी की

इसके अलावा, वार्ड-57 से मोहम्मद मकसूद इलियास सिद्दिकी, वार्ड-59 से संतोष गीता यादव, वार्ड-61 से फिरदौस बानो, वार्ड-62 से अतिउल्लाह खान अतीक खान गब्बर, वार्ड-63 से शाइना रफी मोहम्मद, वार्ड-65 से कमलेश तुकाराम, वार्ड-78 से सैयद गुलफाम मोहम्मद सलीम, वार्ड-92 से शबाना वकील खान, वार्ड-94 से महजबीन अकबर सईद, वार्ड-119 से फरहीन जमशेद खान और वार्ड-122 से रामचंद्र गुप्ता को सपा ने टिकट दिया है.

वार्ड-157 से रीना सिंह, वार्ड-159 उस्मान गनी जमाल मलिक, वार्ड-164 से इश्तियाक़ अहमद अली शेख, वार्ड-166 से रूबीना अरशद सैयद, वार्ड-168 से मोहम्मद मुदस्सर रशीद अहमद, वार्ड-179 से तौबी काजिम अहमदी, वार्ड-180 से प्रतिज्ञा दयाराम यादव, वार्ड-183 से काशीबाई भीमा, वार्ड-184 से फातिमा बेगम सैफुद्दीन अंसारी, वार्ड-185 रामदुलारे मेवलाल, वार्ड-197 से शेख शबनम इम्तियाज अहमद, वार्ड-210 से साजिद कुरैशी, वार्ड-211 से ऐजाज अहमद खान, वार्ड-225 से शेख मोहिनुद्दीन खान के नाम का ऐलान किया गया है.

सपा की चौथी उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव की लड़ाई और रोचक हो गई है. जल्द ही सपा के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई देंगे.

ये भी पढ़ें – “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 December 2025 - 1:13 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

30 December 2025 - 1:04 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

30 December 2025 - 12:11 PM
Photo of पंजाब सीएम मान ने शिरोमणि कमेटी और अकाली दल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग

पंजाब सीएम मान ने शिरोमणि कमेटी और अकाली दल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग

30 December 2025 - 11:34 AM
Photo of भांडुप में बेकाबू BEST इलेक्ट्रिक बस ने मचाया कहर, 4 की मौत, 9 घायल

भांडुप में बेकाबू BEST इलेक्ट्रिक बस ने मचाया कहर, 4 की मौत, 9 घायल

30 December 2025 - 11:27 AM
Photo of सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली का विस्तार: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सांसद कंग का एक महत्वपूर्ण कदम

सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली का विस्तार: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सांसद कंग का एक महत्वपूर्ण कदम

29 December 2025 - 7:30 PM
Photo of गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

29 December 2025 - 6:53 PM
Photo of  I-Phone बना सुसाइड की वजह, बेटी की मौत से आहत पिता का छलका दर्द

 I-Phone बना सुसाइड की वजह, बेटी की मौत से आहत पिता का छलका दर्द

29 December 2025 - 6:04 PM
Photo of चोरी हुआ ईरानी घोड़ा ज़ुल्जना उन्नाव से बरामद, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

चोरी हुआ ईरानी घोड़ा ज़ुल्जना उन्नाव से बरामद, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

29 December 2025 - 5:32 PM
Photo of “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

“दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

29 December 2025 - 4:30 PM
Photo of वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील, स्थानीय लोग भी परेशान

वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील, स्थानीय लोग भी परेशान

29 December 2025 - 3:37 PM
Back to top button