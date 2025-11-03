Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार पुलिस में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल जैसे पदों पर बंपर भर्तियां निकली है, जिसका आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद होने वाली है।

कुल 4128 पदों पर भर्तियां

CSBC की तरफ से होने वाली वैकेंसी के माध्यम से कुल 4128 खाली पदों पर भर्तियां होनी है। इसका आवेदव प्रक्रिया 06 अक्टूबर 2025 से ही शुरु हो चुका है, जो कि बहुत जल्द ही यानी 5 नवंबर को बंद होने वाली है। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए इच्छुक हैं और अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। वो नीचे बताई गई प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने का तरीका

इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट- csbc.bihar.gov.in पर जाएं। फिर “Bihar Police Recruitment 2025” वाले लिंक पर क्लिक करें। अब “Bihar Police Recruitment 2025” वाले लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई जानकारी भरें। अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। आगे जरूरत पड़ने पर काम आ सके इसके लिए फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकालें।

योग्यता और पद

बता दें कि इस भर्ती में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होना है। जैसे कि कांस्टेबल के लिए 1603 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। इसकी अलावा जेल वार्डर के लिए 2417 पद खाली है। वहीं मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 108 पद पर भर्तियां निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना आवश्यक है।

सैलरी :-

अगर सैलरी की बात करें तो जेल वार्डर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत ₹21,700 से ₹69,100 तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा सभी सरकारी भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे।

