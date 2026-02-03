Biharराजनीतिराज्य

नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

Shanti Kumari3 February 2026 - 6:29 PM
1 minute read
Bihar Budget 2026 : बिहार सरकार ने मंगलवार को यानी आज 2026-2027 का बजट पेश कर दिया है। इस साल का बजट में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बार का बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से 30,000 करोड़ रुपये अधिक है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और कृषि प्रमुख

बजट में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और कृषि प्रमुख हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने इस बजट को राज्य के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार 3.17 लाख करोड़ था, लेकिन आगामी वर्ष में वृद्धि के साथ, सरकार ने ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का उपयोग राज्य की बुनियादी सुविधाओं और विकासात्मक परियोजनाओं में लगाने का निर्णय लिया है।

बजट में खास ध्यान

बिहार सरकार के इस बजट में खास ध्यान प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दिया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा देने की योजना है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

बजट का उद्देश्य

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बजट का उद्देश्य बिहार के विकास में तेजी लाना है और इसे देश के प्रमुख राज्यों के साथ बराबरी पर लाना है। उन्होंने इस बजट को राज्य की समृद्धि के रास्ते पर एक अहम मील का पत्थर बताया। बिहार के इस नए बजट से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी और यहां के लोग बेहतर जीवनस्तर का अनुभव करेंगे।

