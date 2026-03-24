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Bihar Board 12th Result: अपने परिणाम से असंतुष्ट या फेल छात्र स्क्रूटनी व कंपार्टमेंट के लिए करें आवेदन

Shanti Kumari24 March 2026 - 1:07 PM
2 minutes read
Bihar Board 12th Result

BSEB 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार परीक्षा में कुल 13 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें लगभग 85.19 प्रतिशत परीक्षार्थी ही सफल रहे। वहीं अन्य इस परीक्षा को पास करने में असफल रहे। बता दें कि बोर्ड ने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकायों के नतीजे एक साथ जारी किए हैं।

पास होने का मानदंड क्या है?

बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है। इससे कम अंक आने पर छात्र को अनुत्तीर्ण माना जाता है।

रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं? ये विकल्प मौजूद हैं

कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें या तो कम अंक मिलते हैं या वे अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बोर्ड ने आगे बढ़ने के लिए कुछ विकल्प दिए हैं, जिनका उपयोग करके वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

स्क्रूटनी: अंकों की दोबारा जांच

यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके अंक सही नहीं हैं, तो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि कहीं अंक जोड़ने या मूल्यांकन में कोई गलती तो नहीं हुई। गलती मिलने पर परिणाम को संशोधित किया जाता है।

कंपार्टमेंट परीक्षा: एक और मौका

जो छात्र एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं, उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प उपलब्ध है। इसके जरिए वे उसी वर्ष दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकते हैं और उनका एक साल खराब होने से बच जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया और समय

बोर्ड के अनुसार, छात्र 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान असफल छात्र विशेष-सह-कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भी भर सकते हैं।

क्या करना चाहिए छात्रों को?

अगर अंक कम आए हैं लेकिन छात्र पास है, तो स्क्रूटनी बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं, यदि कोई छात्र फेल है, तो कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास होने का प्रयास करना ज्यादा सही रहेगा। सही विकल्प चुनकर छात्र अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें – सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सेना में महिला अधिकारियों के अधिकारों को मिली मजबूती

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