अयोध्या दीपोत्सव 2025 में दो गिनीज रिकॉर्ड

पहला रिकॉर्ड 26,11,101 दीप जलाए जाएंगे

दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती में 2100 दीपदान होंगे

ड्रोन शो 1100 ड्रोन 10 आकृतियां बनाएंगे

प्रदर्शनी स्थानीय उत्पादों का भव्य प्रदर्शन होगा

Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए जोर- शोर से तैयारिया शुरू कर दी हैं दीपोत्सव-2025 में इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे.

पहला रिकॉर्ड 26 लाख 11 हजार 101 दीपों जलाकर बनाया जाएगा, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती के दौरान 2100 दीपदान से स्थापित होगा. सरयू आरती में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संस्कृत विद्यालयों के छात्र और बड़ी संख्या में वालंटियर्स हिस्सा लेंगे.

1100 ड्रोन बनाएंगे आकर्षक आकृतियां

इस बार दीपोत्सव में कई नए प्रयोग देखने को मिलेंग. शानदार ड्रोन शो में पिछले साल के मुकाबले दोगुने यानी 1100 ड्रोन आसमान में 10 आकर्षक आकृतियां बनाएंगे. भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा. AI कैमरों की मदद से भीड़ की गिनती की जाएगी. ताकि पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके. इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों की एक भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी. जिसमें स्वयं सहायता समूह, ओडीओपी और संस्कृति विभाग की ओर से अयोध्या जनपद के पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा.

2100 दीपदान से बनेगा नया इतिहास

दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृत विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. रोजाना हो रही बैठकों में कार्यक्रम से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इन्हीं फैसलों में इस बार दीपोत्सव में दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का फैसला भी शामिल है.

दीपोत्सव का यह नौवा संस्करण है, उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल गिनीज बुक में अपना नया रिकॉर्ड दर्ज कराती है. अब तक हर बार से अधिक दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार दीप जलाने के साथ-साथ आरती के दौरान 2100 दियों का दीपदान कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है.

