Uttar Pradeshक्राइम

AMU के कैंपस में ABK स्कूल शिक्षक की हत्या, वजह और हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

Shanti Kumari25 December 2025 - 1:23 PM
1 minute read
ABK School Teacher Murder

ABK School Teacher Murder : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कैंपस में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब ABK यूनियन हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक दानिश राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुआ, जहां दानिश राव अपने दोस्तों संग बैठकर बात कर रहे थे।

अज्ञात हमलावरों ने किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक स्कूटी पर सवार अज्ञात हमलावर मौके पर पहुंचे और बिना किसी बहस के दानिश राव पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली उनके सिर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद छात्र और कर्मचारियों में दहशत फैल गई।

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना की जानकारी मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल दानिश राव को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, सिर में गोली लगने के कारण उनकी स्थिति नाजुक थी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

AMU कैंपस में शोक और आक्रोश का माहौल

वहीं, दानिश राव की मौत की खबर फैलते ही AMU कैंपस में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल पर एकत्र हो गए। हालांकि उनकी हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा उनके परिजन भी किसी तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी होने की बात से इनकार कर रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन के लिए इस हत्याकांड को सुलझाना अब पेचीदा होता जा रहा है।

AMU में 11 साल से पढ़ा रहे थे दानिश

बता दें कि मृतक दानिश राव बीते 11 सालों से AMU कैंपस स्थित ABK हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। छात्रों और सहकर्मियों के बीच उनकी पहचान एक शांत, अनुशासित टीचर के रूप में थी।

ये भी पढ़ें –पंजाब में कृषि सुधार: गन्ने की रिकॉर्ड कीमत, मक्की खेती में नवाचार और पराली जलाने में आई बड़ी कमी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari25 December 2025 - 1:23 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

26 December 2025 - 7:10 PM
Photo of बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

26 December 2025 - 6:15 PM
Photo of अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

26 December 2025 - 4:25 PM
Photo of लंदन में मौलाना शम्सुल हुदा खान पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

लंदन में मौलाना शम्सुल हुदा खान पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

26 December 2025 - 2:51 PM
Photo of उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

26 December 2025 - 2:12 PM
Photo of टीईटी को लेकर अफजाल अंसारी का विरोध, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप

टीईटी को लेकर अफजाल अंसारी का विरोध, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप

26 December 2025 - 2:00 PM
Photo of विदेश में एक और भारतीय छात्र की दिनदहाड़े हत्या, दूतावास ने जताया शोक

विदेश में एक और भारतीय छात्र की दिनदहाड़े हत्या, दूतावास ने जताया शोक

26 December 2025 - 12:45 PM
Photo of कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कांग्रेस परिवार को कहा ‘फर्जी…’, CM योगी के सामने कसा तंज

कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कांग्रेस परिवार को कहा ‘फर्जी…’, CM योगी के सामने कसा तंज

26 December 2025 - 12:13 PM
Photo of महाराष्ट्र के नांदेड़ में परिवार के सभी सदस्यों की मौत, सुसाइड या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के नांदेड़ में परिवार के सभी सदस्यों की मौत, सुसाइड या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

25 December 2025 - 6:12 PM
Photo of GSDP और प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त उछाल, CM योगी ने बदलती यूपी की तस्वीर पेश की

GSDP और प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त उछाल, CM योगी ने बदलती यूपी की तस्वीर पेश की

25 December 2025 - 12:27 PM
Back to top button