ABK School Teacher Murder : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कैंपस में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब ABK यूनियन हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक दानिश राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुआ, जहां दानिश राव अपने दोस्तों संग बैठकर बात कर रहे थे।

अज्ञात हमलावरों ने किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक एक स्कूटी पर सवार अज्ञात हमलावर मौके पर पहुंचे और बिना किसी बहस के दानिश राव पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली उनके सिर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद छात्र और कर्मचारियों में दहशत फैल गई।

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना की जानकारी मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल दानिश राव को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, सिर में गोली लगने के कारण उनकी स्थिति नाजुक थी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

AMU कैंपस में शोक और आक्रोश का माहौल

वहीं, दानिश राव की मौत की खबर फैलते ही AMU कैंपस में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल पर एकत्र हो गए। हालांकि उनकी हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा उनके परिजन भी किसी तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी होने की बात से इनकार कर रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन के लिए इस हत्याकांड को सुलझाना अब पेचीदा होता जा रहा है।

AMU में 11 साल से पढ़ा रहे थे दानिश

बता दें कि मृतक दानिश राव बीते 11 सालों से AMU कैंपस स्थित ABK हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। छात्रों और सहकर्मियों के बीच उनकी पहचान एक शांत, अनुशासित टीचर के रूप में थी।

ये भी पढ़ें –पंजाब में कृषि सुधार: गन्ने की रिकॉर्ड कीमत, मक्की खेती में नवाचार और पराली जलाने में आई बड़ी कमी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप