Punjab News : पंजाब उन्नत निर्माण एवं नवाचार के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। अंबर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने राजपुरा में 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अति-आधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के माध्यम से एक बड़े विस्तार की घोषणा की है।

पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत समर्थन

इस बड़े निवेश का स्वागत करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली एवं प्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि राजपुरा में 500 करोड़ रुपये के निवेश से एक बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने का अंबर ग्रुप का निर्णय पंजाब की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों, कुशल श्रमिकों एवं निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत समर्थन करता है।

पंजाब की स्थिति को मिलेगी मजबूती

इस परियोजना से लगभग 1,000 उच्च-गुणवत्ता एवं अच्छी सैलरी वाले नई रोजगार अवसर सृजित हो सकेंगे तथा उन्नत इंजीनियरिंग एवं उत्पाद डिज़ाइन के क्षेत्र में पंजाब की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलेगी। अंबर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक अग्रणी निर्माण समूह है, जिसमें भारत एवं विदेशों में 33 निर्माण सुविधाएं एवं 12 विक्रय कार्यालय हैं।

इसका वार्षिक राजस्व लगभग 10,000 करोड़ रुपये तथा बाज़ार पूंजीकरण लगभग 27,000 करोड़ रुपए है। यह समूह पीसीबीज, एयर कंडीशनर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एचवीएसी सिस्टम, रेलवे, रक्षा, बसें एवं महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना के लिए सटीक कूलिंग समाधान सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है।

डिज़ाइनिंग, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण पर केंद्रित

पंजाब की बढ़ती नवाचार-नेतृत्व वाली निर्माण भूमिका को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि यह अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा घरेलू एवं निर्यात बाज़ारों दोनों के लिए अगली पीढ़ी के एचवीएसी उत्पादों की डिज़ाइनिंग, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण पर केंद्रित होगी। यह सुविधा पंजाब के विनिर्माण को शिखर पर ले जाने के लिए उच्च-स्तरीय अनुसंधान, डिज़ाइन एवं वैश्विक निर्यात के केंद्र बनने के दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है।

नीतिगत ढांचे का मजबूत संयोजन

अंबर एंटरप्राइज़िज़ इंडिया लिमिटेड के सीईओ जसबीर सिंह ने कहा कि पंजाब कुशल प्रतिभा, मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना एवं एक जवाबदेह नीतिगत ढांचे का मजबूत संयोजन प्रस्तुत करता है। उन्होंने आगे कहा कि राजपुरा में दो चरणों में 500 करोड़ रुपये के निवेश से अनुसंधान एवं विकास केंद्र का विस्तार करने का हमारा निर्णय भारत में नवाचार-नेतृत्व वाली विकास के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इंजीनियरिंग एवं तकनीकी नौकरियां होंगी सृजित

आगामी अनुसंधान एवं विकास केंद्र घरेलू एवं वैश्विक बाज़ारों दोनों के लिए एचवीएसी समाधानों के उन्नत डिज़ाइन, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण पर केंद्रित होगा, साथ ही लगभग 1,000 उच्च-मूल्य वाली इंजीनियरिंग एवं तकनीकी नौकरियां सृजित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की आशा करते हैं क्योंकि हम वैश्विक एचवीएसी मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं।

राज्य में नवाचार क्षमता का विस्तार

अंबर ग्रुप की राजपुरा में पहले से ही एक मजबूत उपस्थिति है, जहां वह एक शीट मेटल निर्माण सुविधा संचालित करता है, जो मौजूदा अनुसंधान एवं विकास केंद्र के साथ-साथ कई पुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सुविधा राज्य में अपनी नवाचार क्षमता का और विस्तार करेगी।

पंजाब के एकीकरण को उजागर

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अंबर ग्रुप कई प्रमुख वैश्विक ब्रांडों के लिए एयर कंडीशनर एवं कंपोनेंट्स के समाधान प्रदान करता है, जिनमें डाइकिन, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, हिताची, फुजित्सु जनरल, एलजी एवं सैमसंग, वोल्टास, गोडरेज आदि शामिल हैं, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से पंजाब के एकीकरण को उजागर करते हैं।

निरंतर सुधार की सफलता

अरोड़ा ने कहा कि ऐसे निवेश वैश्विक ओईएमज़ के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में पंजाब में विश्वास को मजबूत करते हैं तथा कारोबार करने में आसानी, त्वरित अनुमोदन एवं निवेशकों की सुविधा के उद्देश्य से हमारे निरंतर सुधारों की सफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार अंबर ग्रुप एवं अन्य निवेशकों को सक्रिय सुविधा, आधारभूत संरचना विकास एवं नीति स्थिरता के माध्यम से पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

