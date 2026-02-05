Delhi NCRमौसम

जाते-जाते फिर लौटी सर्दी : दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे से थमी रफ्तार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Ajay Yadav5 February 2026 - 7:40 AM
2 minutes read
Delhi Weather :
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी : दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे से थमी रफ्तार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather : दिल्ली में आज 5 फरवरी की सुबह तेज ठंड और घने कोहरे के साथ हुई. कई इलाकों में हालात ऐसे रहे कि सामने का रास्ता देख पाना भी मुश्किल हो गया. सुबह के शुरुआती समय में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई. खास तौर पर हाईवे और खुले इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा नजर आया.

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-NCR में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री रहने की संभावना है. वहीं रात के समय तापमान और गिरकर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण ठंड का असर बना हुआ है. दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया

सुबह के समय मध्यम से लेकर घना कोहरा छाए रहने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, कुछ इलाकों में दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर तक पहुंच सकती है. इस दौरान 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चलने की संभावना है, जिससे दिन में थोड़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा.

ट्रेनों के देरी से चलने की आशंका

कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं. कई उड़ानों और ट्रेनों के देरी से चलने की आशंका है. ऐसे में सुबह यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करना जरूरी बताया गया है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

राजधानी का AQI 267 दर्ज किया गया

ठंड और हवा की रफ्तार कम होने के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता आज भी ‘खराब’ श्रेणी में बनी रह सकती है. अनुमान है कि AQI 250 से 300 के बीच रह सकता है. सुबह 6 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी का AQI 267 दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

कोहरा छाए रहने की संभावना बनी रहेगी

डॉक्टरों की सलाह है कि इस मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनें, पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीते रहें और सुबह व शाम के समय बाहर निकलने से बचें. खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. मौसम विभाग के अनुसार, 6 से 8 फरवरी तक भी सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना बनी रहेगी. हालांकि इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद धीरे-धीरे मौसम में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है.

ये भी पढ़ें- बलूचिस्तान में मोसाद की साजिश, पाकिस्तानी पत्रकार ने खोले राज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 February 2026 - 7:40 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में 15 दिन में गायब हुए 807 लोग, केजरीवाल ने सरकार पर बोला हमला

दिल्ली में 15 दिन में गायब हुए 807 लोग, केजरीवाल ने सरकार पर बोला हमला

4 February 2026 - 5:46 PM
Photo of गेम का टास्क था सुसाइड? तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या मामले में चश्मदीद और पिता का आया बयान

गेम का टास्क था सुसाइड? तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या मामले में चश्मदीद और पिता का आया बयान

4 February 2026 - 12:05 PM
Photo of गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या, वजह जान आपके भी उड़ जाएंगे होश

गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या, वजह जान आपके भी उड़ जाएंगे होश

4 February 2026 - 10:11 AM
Photo of रेखा गुप्ता सरकार और प्राइवेट स्कूल लॉबी ने मिलकर कोर्ट में ड्रामा किया और सरकार ने सरेंडर कर दिया- सौरभ भारद्वाज

रेखा गुप्ता सरकार और प्राइवेट स्कूल लॉबी ने मिलकर कोर्ट में ड्रामा किया और सरकार ने सरेंडर कर दिया- सौरभ भारद्वाज

3 February 2026 - 7:54 PM
Photo of India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

3 February 2026 - 5:54 PM
Photo of दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

3 February 2026 - 4:38 PM
Photo of उत्तर भारत में ठंड और कोहरा जारी, पहाड़ों में दो पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी के आसार

उत्तर भारत में ठंड और कोहरा जारी, पहाड़ों में दो पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी के आसार

3 February 2026 - 7:51 AM
Photo of Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

1 February 2026 - 3:20 PM
Photo of इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, कैंसर और शुगर की दवाओं में डिस्काउंट के साथ वित्त मंत्री ने किया बजट भाषण समाप्त

इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं, कैंसर और शुगर की दवाओं में डिस्काउंट के साथ वित्त मंत्री ने किया बजट भाषण समाप्त

1 February 2026 - 8:06 AM
Photo of दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडी हवाओं से बदला मौसम, कई राज्यों में अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडी हवाओं से बदला मौसम, कई राज्यों में अलर्ट जारी

1 February 2026 - 7:40 AM
Back to top button