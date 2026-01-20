Delhi NCRमौसम

उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज : 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट

Ajay Yadav20 January 2026 - 7:49 AM
North India Weather Alert :
North India Weather Alert : उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बारिश के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

भारत मौसम विभाग के अनुसार 22 से 25 जनवरी के बीच हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने बताया कि आज (20 जनवरी) हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा 22 से 25 जनवरी के दौरान पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 20 और 21 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है.

23 जनवरी से बारिश का अलर्ट

वही, दिल्ली में आज 20 जनवरी को सुबह तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि दोपहर में अच्छी धूप देखने को मिलेगी. मौसम विभाग ने शुक्रवार (23 जनवरी) से राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. आने वाले 3-4 दिन सुबह के समय घने कोहरा देखने को मिल सकता है. फिलहाल शीतलहर से राहत मिलेगी.

शीतलहर और घने कोहरे से राहत

उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है. शीतलहर और घना कोहरा अब खत्म हो रहा है. बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली समेत कई जिलों में कोहरा कम हुआ है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का से मध्यम कोहरा अभी बना हुआ है. दिन का तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है. वाराणसी में मौसम साफ है और धूप निकल रही है. पश्चिम यूपी में सुबह कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ते ही छंट गया.

20 जनवरी से बदलाव के आसार

यूपी से सटे बिहार में 20 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं. IMD के अनुसार राजधानी पटना समेत गया, जहानाबाद, बक्सर, सिवान, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. सुबह के समय 5 से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

