Delhi NCRमौसम

दिल्ली-NCR और हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज: तेज बारिश और 40 किमी/घंटा की हवाओं के साथ IMD का अलर्ट

Ajay Yadav23 January 2026 - 9:48 AM
1 minute read
Weather Update 23 January 2026 :
दिल्ली-हरियाणा में मौसम का बदला मिज़ाज: तेज बारिश और 40 किमी/घंटा की हवाओं के साथ IMD का अलर्ट

Weather Update 23 January 2026 : मौसम ने दिल्ली- NCR, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में अचानक करवट ले ली है. बवाना, नरेला, रोहिणी से बहादुरगढ़, रोहतक और कोटपूतली तक तेज हवाएं चल रही हैं. आसमान में घने बादल हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो रही है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ आसमान में बिजली कड़कने की संभावना भी जताई है.

राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं. सुबह से दोपहर के पहले तक हल्की बारिश हो सकती है. अलग-अलग क्षेत्रों में एक या दो बौछारें पड़ सकती हैं. गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है. साथ ही, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दोपहर के आसपास हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, शाम के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है.

हिमालय और उत्तर-पश्चिम में सक्रिय मौसम

वही, एक तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 23 जनवरी को वेस्टर्न हिमालयन एरिया में कुछ स्थानों पर बर्फबारी, ओले गिरने और तेज बारिश हो सकती है. बिजली कड़कने की संभावना है. तेज हवाएं भी चलेंगी. इसी दौरान नॉर्थ-वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में उतार-चढ़ाव

नॉर्थ-वेस्ट भारत में आज (शुक्रवार को) मिनिमम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. अगले 2 दिन में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. उसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान इसमें 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

सेंट्रल भारत में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव

वहीं, सेंट्रल भारत में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. फिर आने वाले दो दिनों के दौरान इसमें धीरे-धीरे 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है और उसके बाद अगले 2 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद मिनिमम तापमान में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

ये भी पढ़ें – एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 January 2026 - 9:48 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

23 January 2026 - 7:55 AM
Photo of इंजीनियर युवराज की मौत पर NGT सख्त, पांच विभागों को भेजा नोटिस

इंजीनियर युवराज की मौत पर NGT सख्त, पांच विभागों को भेजा नोटिस

22 January 2026 - 6:26 PM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

22 January 2026 - 7:55 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो फेज-IV प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 14630 करोड़ की लागत से होगा तैयार, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

दिल्ली मेट्रो फेज-IV प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 14630 करोड़ की लागत से होगा तैयार, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

21 January 2026 - 4:46 PM
Photo of जामिया में कर्मचारी से जातिसूचक गाली और मारपीट का आरोप, प्रोफेसर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज

जामिया में कर्मचारी से जातिसूचक गाली और मारपीट का आरोप, प्रोफेसर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज

21 January 2026 - 11:27 AM
Photo of Delhi Metro में पेशाब की घटना, क्या वाकई में सही थी उस शख्स की स्थिति?

Delhi Metro में पेशाब की घटना, क्या वाकई में सही थी उस शख्स की स्थिति?

21 January 2026 - 10:47 AM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम बदला, बादल छाए रहेंगे; AQI ‘खतरनाक’, 23-24 जनवरी को बारिश के आसार

दिल्ली-NCR में मौसम बदला, बादल छाए रहेंगे; AQI ‘खतरनाक’, 23-24 जनवरी को बारिश के आसार

21 January 2026 - 8:20 AM
Photo of Delhi AIIMS की रिकॉर्ड तोड़ सफलता, 13 महीने में 1000 रोबोटिक सर्जरी

Delhi AIIMS की रिकॉर्ड तोड़ सफलता, 13 महीने में 1000 रोबोटिक सर्जरी

20 January 2026 - 6:27 PM
Photo of इंजीनियर की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार, SIT का पहला और बड़ा एक्शन

इंजीनियर की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार, SIT का पहला और बड़ा एक्शन

20 January 2026 - 3:47 PM
Photo of उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज : 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज : 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट

20 January 2026 - 7:49 AM
Back to top button