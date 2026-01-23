Weather Update 23 January 2026 : मौसम ने दिल्ली- NCR, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में अचानक करवट ले ली है. बवाना, नरेला, रोहिणी से बहादुरगढ़, रोहतक और कोटपूतली तक तेज हवाएं चल रही हैं. आसमान में घने बादल हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो रही है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ आसमान में बिजली कड़कने की संभावना भी जताई है.

राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं. सुबह से दोपहर के पहले तक हल्की बारिश हो सकती है. अलग-अलग क्षेत्रों में एक या दो बौछारें पड़ सकती हैं. गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है. साथ ही, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दोपहर के आसपास हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, शाम के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है.

हिमालय और उत्तर-पश्चिम में सक्रिय मौसम

वही, एक तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 23 जनवरी को वेस्टर्न हिमालयन एरिया में कुछ स्थानों पर बर्फबारी, ओले गिरने और तेज बारिश हो सकती है. बिजली कड़कने की संभावना है. तेज हवाएं भी चलेंगी. इसी दौरान नॉर्थ-वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

Orange Nowcast Warning

𝟐𝟑/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝟎𝟒:𝟓𝟎 𝐈𝐒𝐓;



Light to moderate rainfall accompanied with 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 moderate 𝐭𝐡𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐨𝐫𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 (4𝟎-6𝟎 𝐊𝐦p𝐡 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐲… pic.twitter.com/IIL22XihPd — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 22, 2026

उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में उतार-चढ़ाव

नॉर्थ-वेस्ट भारत में आज (शुक्रवार को) मिनिमम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. अगले 2 दिन में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. उसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान इसमें 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

सेंट्रल भारत में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव

वहीं, सेंट्रल भारत में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. फिर आने वाले दो दिनों के दौरान इसमें धीरे-धीरे 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है और उसके बाद अगले 2 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद मिनिमम तापमान में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

