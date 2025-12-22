Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशा विरुद्ध” अभियान के 295वें दिन, पंजाब पुलिस ने रविवार को 366 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान 122 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 151 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया. अब 295 दिनों में कुल गिरफ्तार ड्रग तस्करों की संख्या 41,207 हो गई है.

छापेमारी में 3.1 किलो हेरोइन, 2454 नशीली गोलियां/कैप्सूल और गिरफ्तार तस्करों के पास से 18,560 रुपये जब्त किए गए.

पंजाब पुलिस ने 364 संदिग्धों की जांच की

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5-सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है, जो नशा विरोधी अभियान की निगरानी करेगी. पूरे राज्य में 120 से अधिक पुलिस टीमों, जिनमें 1000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे, ने 70 वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में 366 छापेमारी अभियान चलाए. पुलिस टीमों ने दिनभर के ऑपरेशन के दौरान 364 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

9 लोगों को नशामुक्ति में शामिल किया

राज्य सरकार ने नशा उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू की है— Enforcement (कानून प्रवर्तन), De-addiction (नशामुक्ति), और Prevention (रोकथाम)। आज के ‘डी-एडिक्शन’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 9 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया.

