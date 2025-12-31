टोंक में बड़ी साजिश नाकाम, 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद, 2 गिरफ्तार

Tonk Ammonium Nitrate : राजस्थान के टोंक में पुलिस की जिला विशेष टीम (DST) ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए 150 किलो विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया है। पुलिस ने कार सवार दो लोगों, सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया है। यह विस्फोटक पदार्थ (Ammonium Nitrate) कार से बरामद हुआ है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये अमोनियम नाइट्रेट टोंक में ही सप्लाई होना था।

एक्सप्लोसिव कार्टेज और सेफ्टी फ्यूज वायर

जब डीएसटी (DST) अधिकारियों ने कार सवार दोनों संदिग्धों से पूछताछ की, तो उन्होंने कृषि के कामों में इस्तेमाल के लिए बताया। लेकिन कार की तलाशी लेने पर उसमें 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और सेफ्टी फ्यूज वायर के 6 बंडल, 11 मीटर वायर जब्त किए हैं। जिससे उनकी पोल खुल गई। पुलिस ने कट्टों की जांच करने पर पुष्टि हुई कि उनमें यूरिया नहीं, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट भरा था।

कार सवार लोगों ने विस्फोटक को छुपाया

कार सवार लोगों ने यूरिया खाद के कट्टों में विस्फोटक को छुपा कर रखा था, ताकि चुपचाप लेकर निकला जा सके। मामला बरौनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-52 स्थित चिरौंज गांव का है। डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि- ये अमोनियम नाइट्रेट किसी भी विस्फोट की घटना को अंजाम देने में काफी है। इसकी जांच की जा रही है कि इन लोगों ने विस्फोटक कहां से, किससे खरीदा था और किसे सप्लाई करने वाले थे।

