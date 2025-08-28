फटाफट पढ़ें

तीन पाकिस्तानी आतंकी नेपाल से बिहार में आए

बिहार पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया

आतंकियों की तस्वीर जिलों को दी गई

संदिग्धों पर पुलिस की निगरानी तेज

चुनाव के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई

Bihar News : ये तीनों आंतकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं. उनकी एंट्री की खबर मिलते ही पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारी सतर्क हो गए हैं. और तुरंत कार्रवाई में जुट गए हैं.

बिहार में जैश-ए-मौहम्मद के तीन आतंकियों के घुसने की खबर मिलते ही बृहस्पतिवार (28 अगस्त, 2025) को बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं.

तीनों जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए

मिली जानकारी के अनुसार, ये तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं. ये सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं. हसनैन अली रावलपिंडी का रहने वाला है. आदिल हुसैन उमरकोट से है, जबकि तीसरे आतंकी मो. उस्मान बहावलपुर का निवासी है. बताया गया है कि ये तीनों जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं.

बिहार पुलिस मुख्यालय ने इन तीनों आतंकियों की तस्वीर जारी कर दी है. इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ साझा की गई है. बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में आतंकवाद की गतिविधियों पर पुलिस मुख्यालय की नजर है. इसी बीच, नई जानकारी के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है.

तीन आतंकी अगस्त में काठमांडू पहुंचे

दूसरी ओर, चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंच गए थे और वहां से पिछले सप्ताह बिहार में घुसे. इस बात का पता अब चला है. इन आतंकवादियों के देश के किसी हिस्से में हमला करने की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के खुफिया तंत्र को सक्रिय कर सूचना एकत्रित करने और संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह हाई अलर्ट ऐसे समय में जारी किया गया है जब बिहार में एसआईआर का मुद्दा गरम है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेता बिहार के दौरे पर है.

