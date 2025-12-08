Biharराज्य

राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

Ajay Yadav8 December 2025 - 3:41 PM
1 minute read
Rajgir Ordinance Factory Threat :
राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

Rajgir Ordinance Factory Threat : राजगीर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सोमवार 8 दिसंबर, 2025 को फैक्ट्री के सरकारी ई-मेल पर यह धमकी दी गई है. ई-मेल में कहा गया है कि फैक्ट्री और ऑफिस कैंपस में आधा दर्जन बम रखे गए हैं और बड़े विस्फोट की चेतावनी दी गई है. ई-मेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी जिक्र किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

ईमेल मिलने के बाद केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पूरे इलाके में बम निरोधक दस्ते, पुलिस और सुरक्षा टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है. फैक्ट्री कैंपस में हर जगह तलाशी ली जा रही है. आशंका है कि धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है. ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है.

धमकी देने वाले की पहचान पर जोर

ईमेल मिलने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों ने आपात बैठक की. इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने पर जोर दिया गया और धमकी देने वाले की जल्द पहचान कर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी किसी का मजाक है या किसी साजिश का हिस्सा.

साइबर सेल ने जांच शुरू की

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरकारी ईमेल पर बम धमकी का ईमेल मिला है. फैक्ट्री प्रबंधन ने राजगीर थाने में आवेदन दिया, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया. साइबर सेल को ईमेल आईडी की जांच के लिए कहा गया है ताकि जल्द आरोपी की पहचान और मकसद का खुलासा हो सके. फिलहाल फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. राजगीर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 December 2025 - 3:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र : विपक्ष ने उठाए सवाल, 75 हजार करोड़ की पूरक मांगें पेश

महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र : विपक्ष ने उठाए सवाल, 75 हजार करोड़ की पूरक मांगें पेश

8 December 2025 - 2:51 PM
Photo of सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

सांसद विजयलक्ष्मी देवी और विधायक समर्थक को धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

8 December 2025 - 11:09 AM
Photo of सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

सलमान खान फायरिंग केस का शातिर आरोपी शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार

7 December 2025 - 2:33 PM
Photo of इंडिगो की लापरवाही : बहरीन यात्री का बैग बेंगलुरु में फंसा, अब कर दी ये मांग

इंडिगो की लापरवाही : बहरीन यात्री का बैग बेंगलुरु में फंसा, अब कर दी ये मांग

6 December 2025 - 3:54 PM
Photo of बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

6 December 2025 - 3:21 PM
Photo of नीतीश कुमार की 10वीं शपथ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी वैश्विक सम्मान की मान्यता

नीतीश कुमार की 10वीं शपथ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दी वैश्विक सम्मान की मान्यता

5 December 2025 - 3:10 PM
Photo of जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सदन में कम सक्रियता को बताया निराशा का संकेत

4 December 2025 - 2:49 PM
Photo of बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

4 December 2025 - 12:36 PM
Photo of जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

4 December 2025 - 7:52 AM
Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Back to top button