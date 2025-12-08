राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

Rajgir Ordinance Factory Threat : राजगीर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सोमवार 8 दिसंबर, 2025 को फैक्ट्री के सरकारी ई-मेल पर यह धमकी दी गई है. ई-मेल में कहा गया है कि फैक्ट्री और ऑफिस कैंपस में आधा दर्जन बम रखे गए हैं और बड़े विस्फोट की चेतावनी दी गई है. ई-मेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी जिक्र किया गया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

ईमेल मिलने के बाद केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पूरे इलाके में बम निरोधक दस्ते, पुलिस और सुरक्षा टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है. फैक्ट्री कैंपस में हर जगह तलाशी ली जा रही है. आशंका है कि धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है. ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है.

धमकी देने वाले की पहचान पर जोर

ईमेल मिलने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों ने आपात बैठक की. इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने पर जोर दिया गया और धमकी देने वाले की जल्द पहचान कर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी किसी का मजाक है या किसी साजिश का हिस्सा.

साइबर सेल ने जांच शुरू की

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरकारी ईमेल पर बम धमकी का ईमेल मिला है. फैक्ट्री प्रबंधन ने राजगीर थाने में आवेदन दिया, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया. साइबर सेल को ईमेल आईडी की जांच के लिए कहा गया है ताकि जल्द आरोपी की पहचान और मकसद का खुलासा हो सके. फिलहाल फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. राजगीर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है.

