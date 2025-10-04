Bihar

कोलंबिया दौरे पर गए राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- “भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब गए हैं”

Ajay Yadav4 October 2025 - 9:47 AM
2 minutes read
Bihar News :
कोलंबिया दौरे पर गए राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का तंज, बोले- "भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब..."

फटाफट पढ़ें

  • तेज प्रताप ने राहुल गांधी पर तंज कसा
  • कहा, राहुल गांधी मिट्टी से ऊब चुके हैं
  • कांग्रेस ने दौरा वैश्विक रणनीति बताया
  • राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाए
  • बयान ने बिहार की राजनीति गरमाई

Bihar News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे को लेकर बिहार की राजनीति हलचल बढ़ गई है. जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के विदेश प्रवास पर टिप्पणी करते हुए तंज कसा है. तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी शायद अब भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब चुके हैं, इसलिए ताजा हवा लेने विदेश चले गए हैं. तेज प्रताप के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है.

तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेशों का माहौल ज्यादा पसंद आ गया हो. उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया, तो वे ताजा हवा खाने चले गए होंगे. जब वो लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कांग्रेस ने बताया दौरा वैश्विक रणनीति का हिस्सा

बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया में हैं, जहां वे स्थानीय राजनीतिक नेताओं और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का यह दौरा पार्टी की वैश्विक रणनीति को मजबूत करने और भारतीय प्रवासियों से संबंध बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. वहीं विपक्षी दल इस दौरे को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

तेज प्रताप यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और महागठबंधन के भीतर तालमेल और एकजुटता को लेकर मंथन जारी है. बिहार में विपक्षी दल आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार कर रहे है. ऐसे में राहुल गांधी के विदेश दौरे पर की गई टिप्पणी राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

तेज प्रताप के बयान चुनौतीपूर्ण

वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनका अंदाज अन्य नेताओं से अलग होता है, जो कई बार सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है. राहुल गांधी पर की गई उनकी ताजा टिप्पणी को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है. हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष को राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाने के बजाय देश की गंभीर समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उनका मानना है कि राहुल गांधी का दौरा केवल निजी यात्रा नहीं है, बल्कि इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर बातचीत भी शामिल है.

राहुल गांधी के विदेश प्रवास को लेकर बिहार की सियासत में नया मोड़ आ गया है. अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और तेज प्रताप यादव का बयान किस तरह से आगामी राजनीति को प्रभावित करता है.

Ajay Yadav4 October 2025 - 9:47 AM
2 minutes read

