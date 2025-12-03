Punjab News : मंगलवार देर शाम तरनतारन में गांव शेरों के पास पुलिस और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के साथियों के बीच एनकाउंटर हुआ. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल जब्त की है.

उल्लेखनीय है कि लगभग एक महीने पहले आरोपी ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के इशारे पर तरनतारन के एक शिक्षक से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. जब फिरौती नहीं मिली, तो आरोपी ने शिक्षक के घर दो बार पेट्रोल बम से हमला किया था.

पुलिस ने आरोपी का पीछा कर रोका

मौके पर मौजूद एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने बताया कि करीब एक महीने पहले थाना सिटी तरनतारन क्षेत्र के जंडियाला रोड निवासी एक शिक्षक को गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा ने फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने की धमकी दी थी. फिरौती न मिलने पर आरोपी ने शिक्षक के घर दो बार पेट्रोल बम से हमला किया. एस.एस.पी. लांबा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर डी.एस.पी. सिटी सुखबीर सिंह की अगुवाई में जाल बिछाकर मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मौके से भाग गया. आरोपी का पीछा करते हुए पुलिस गांव शेरों पहुंची, जहां उसकी मोटरसाइकिल गिर गई.

आकाशदीप से पिस्टल और बाइक बरामद

इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया. एस.एस.पी. लांबा ने बताया कि आरोपी की पहचान आकाशदीप सिंह, निवासी मुरादपुरा, तरनतारन के रूप में हुई है. उसके पास से एक पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है. एस.एस.पी. ने बताया कि आरोपी ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा के कहने पर शिक्षक से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और घर पर पेट्रोल बम से हमला किया था. घायल आरोपी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप