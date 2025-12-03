Punjabक्राइम

तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

Shanti Kumari3 December 2025 - 9:22 AM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : मंगलवार देर शाम तरनतारन में गांव शेरों के पास पुलिस और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के साथियों के बीच एनकाउंटर हुआ. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल जब्त की है.

उल्लेखनीय है कि लगभग एक महीने पहले आरोपी ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के इशारे पर तरनतारन के एक शिक्षक से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. जब फिरौती नहीं मिली, तो आरोपी ने शिक्षक के घर दो बार पेट्रोल बम से हमला किया था.

पुलिस ने आरोपी का पीछा कर रोका

मौके पर मौजूद एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने बताया कि करीब एक महीने पहले थाना सिटी तरनतारन क्षेत्र के जंडियाला रोड निवासी एक शिक्षक को गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा ने फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने की धमकी दी थी. फिरौती न मिलने पर आरोपी ने शिक्षक के घर दो बार पेट्रोल बम से हमला किया. एस.एस.पी. लांबा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर डी.एस.पी. सिटी सुखबीर सिंह की अगुवाई में जाल बिछाकर मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मौके से भाग गया. आरोपी का पीछा करते हुए पुलिस गांव शेरों पहुंची, जहां उसकी मोटरसाइकिल गिर गई.

आकाशदीप से पिस्टल और बाइक बरामद

इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया. एस.एस.पी. लांबा ने बताया कि आरोपी की पहचान आकाशदीप सिंह, निवासी मुरादपुरा, तरनतारन के रूप में हुई है. उसके पास से एक पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है. एस.एस.पी. ने बताया कि आरोपी ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा के कहने पर शिक्षक से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और घर पर पेट्रोल बम से हमला किया था. घायल आरोपी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 December 2025 - 9:22 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

3 December 2025 - 10:51 AM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

3 December 2025 - 8:46 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

2 December 2025 - 6:02 PM
Photo of पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

2 December 2025 - 3:56 PM
Photo of Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

2 December 2025 - 3:21 PM
Photo of चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

2 December 2025 - 2:40 PM
Photo of Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

2 December 2025 - 2:09 PM
Photo of फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

2 December 2025 - 2:08 PM
Photo of कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

2 December 2025 - 1:29 PM
Back to top button