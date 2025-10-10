Uttar Pradesh

आजम खान की जेल से रिहाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष : सपा पहले मौन थी, अब घड़ियाली आंसू बहा रही है

Ajay Yadav10 October 2025 - 7:59 PM
2 minutes read
UP News :
आजम खान की जेल से रिहाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष : सपा पहले मौन थी, अब घड़ियाली आंसू बहा रही है"

फटाफट पढ़ें

  • आजम खान की जेल से रिहाई चर्चा में
  • अखिलेश यादव रामपुर में उनसे मिले
  • मुलाकात के बाद आरोप-प्रत्यारोप शुरू
  • स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज किया
  • जेल में सपा ने आजम की मदद नहीं की

UP News : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई यूपी की राजनीति में सुर्खियों में है. रिहाई के बाद आजम खान अपने रामपुर आवास में हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

इस बीच, अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सपा प्रमुख की निंदा करते हुए कहा कि जब आजम खान जेल में थे, तब सपा उनका हाल नहीं जानती थी, और अब अचानक घड़ियाली आंसू बहा रही है.

सपा अब घड़ियाली आंसू बहा रही है

अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान की मुलाकात पर कहा कि दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह मुलाकात सामान्य मुलाकात है. उन्होंने आगे कहा कि हां, अब समाजवादी पार्टी आजम खान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन जब उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत जेल भेजा गया था, तब सपा की तरफ से एक बार भी उनकी मदद या आवाज नहीं उठी.

सपा ने न धरना दिया न आंदोलन किया

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान के जेल में होने के दौरान पार्टी ने न तो कोई धरना दिया, न आंदोलन किया, और न ही राज्यपाल या राष्ट्रपति से मिलकर उनसे बात की. जहां समाजवादी पार्टी को आजम खान के सम्मान में सड़क पर उतरना चाहिए था, उस समय वे पूरी तरह मौन रही. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज जब आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, तो अब घड़ियाली आंसू बहाने का क्या मतलब है. उनका यह कटाक्ष राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

यह भी पढ़ें : बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, पांचवीं बार सरकार बनाने का किया दावा

