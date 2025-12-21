फटाफट पढ़ें:

Swadeshi Mahotsav : हरियाणा के पंचकूला जिले में आयोजित स्वदेशी महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और समारोह को संबोधित किया. सीएम ने कहा कि पंचकूला में आयोजित इस महोत्सव में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने यह भी बताया कि यह भव्य महोत्सव स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित किया गया.

इस स्वदेशी महोत्सव में दूर-दराज से आए शिल्पियों और उद्यमियों का भव्य स्वागत किया गया. समारोह में आत्मनिर्भर भारत की झांकी भी देखी गई. सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज महोत्सव में पांच स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया गया, उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की महत्वपूर्ण कड़ी बताया.

स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ बने हैं. राज्य में अब तक 65 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया गया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है. अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण, पानीपत के हैंडलूम और रेवाड़ी की पीतल कला को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा.

स्वदेशी महोत्सव 10 दिन तक

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है. इसके तहत हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को भी लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 9500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, सीएम ने यह भी बताया कि यह स्वदेशी महोत्सव 10 दिन तक चलेगा और सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस मेले का भरपूर आनंद उठाएं.

