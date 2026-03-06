Delhi NCROther Statesराष्ट्रीय

असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

Karan Panchal6 March 2026 - 11:53 AM
1 minute read
Sukhoi Jet Crash
असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

Sukhoi Jet Crash : भारतीय वायुसेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से दोनो पायलट का निधन हो गया।

ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा

गुरूवार देर शाम IAF ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी, कि वायु सेना का सुखोई-30 फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी। जिसका शाम 7:42 बजे आखिरी संपर्क हुआ था। उसके तुरंत बाद खोजी और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया।

दुख की घड़ी में सेना साथ खड़ी

वायुसेना ने जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में विमान दुर्घटना ग्रस्त होने की पुष्टि की। दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका निधन हो गया। वायु सेना ने वायुसेना कर्मी के परिवार जनों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं।

https://twitter.com/IAF_MCC/status/2029588901170762080?s=20

सुखोई-30MKI फाइटर जेट

यह सुखोई-30 फाइटर जेट का अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह रूस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की रीड़ मानी जाती है।

ये भी पढ़ें- यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 March 2026 - 11:53 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमेरिका समेत इन देशों को आई यूक्रेन की याद, ड्रोन गिराने का मांगा फॉर्मूला- जेलेंस्की का दावा

अमेरिका समेत इन देशों को आई यूक्रेन की याद, ड्रोन गिराने का मांगा फॉर्मूला- जेलेंस्की का दावा

6 March 2026 - 5:53 PM
Photo of देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लतस, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लतस, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

6 March 2026 - 5:02 PM
Photo of UPSC में बिहार की रुचि सिंह ने कर दिया कमाल, पापा इंस्पेक्टर और बेटी बन गई IPS

UPSC में बिहार की रुचि सिंह ने कर दिया कमाल, पापा इंस्पेक्टर और बेटी बन गई IPS

6 March 2026 - 4:57 PM
Photo of Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

6 March 2026 - 4:03 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

6 March 2026 - 3:15 PM
Photo of UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

6 March 2026 - 3:07 PM
Photo of India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

6 March 2026 - 2:39 PM
Photo of मिडिल-ईस्ट में युद्ध से भारतीय व्यापार होगा प्रभावित, ऊर्जा संकट गहराया… क्रिसिल

मिडिल-ईस्ट में युद्ध से भारतीय व्यापार होगा प्रभावित, ऊर्जा संकट गहराया… क्रिसिल

5 March 2026 - 7:50 PM
Photo of Ali Khamenei ​: भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव

Ali Khamenei ​: भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव

5 March 2026 - 5:02 PM
Photo of अमेरिका-ईरान युद्ध पर PM Modi की चुप्पी भारत के लिए खतरनाक संकेत- मनीष सिसोदिया

अमेरिका-ईरान युद्ध पर PM Modi की चुप्पी भारत के लिए खतरनाक संकेत- मनीष सिसोदिया

5 March 2026 - 4:21 PM
Back to top button