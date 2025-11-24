Pakistan News : पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को संघीय पुलिस (कॉन्स्टेबुलरी) के मुख्यालय पर हमला हुआ. मुख्यालय के पास कई धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके को तुरंत खाली करा गया. सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों को मार गिराया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मी भी मारे गए और दो अन्य घायल हुए.

पाकिस्तान की द डॉन वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब आठ बजे सद्दार-कोहत सड़क पर संघीय पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ. शुरूआत एक आत्मघाती हमलावर द्वारा मुख्यालय के गेट पर खुद को उड़ा देने से हुई. जिसके बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दीं. इसी दौरान एक और हमलावर मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षाबलों ने उसे मौके पर ही मार गिराया. इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया और राहत एंव बचाव अभियान शुरू किया.

हमले का शिकार संघीय पुलिस दल

इस बीच पेशावर के प्रमुख सरकारी अस्पताल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में आपातकाल की घोषिणा कर दी गई. अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि छह घायलों को लाया गया है, और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हमला जिस संघीय पुलिस दल पर हुआ है, वह नागरिक अर्धसैनिक बल है, जिसे पहले फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी कहा जाता था. जुलाई में शहबाज शरीफ की सरकार ने इसका नाम बदलकर फेडरल कॉन्स्टेबुलरी रख दिया था. इस बल का मुख्यालय पेशावर के एक अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है और नजदीक ही सैन्य छावनी भी मौजूद है.

पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों में तेजी देखी गई है, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इन हमलों में वृद्धि का मुख्य कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और सरकार के बीच शांति समझौते का टूटना रहा है.

