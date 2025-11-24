विदेश

पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, तीन जवानों की मौत

Ajay Yadav24 November 2025 - 11:02 AM
1 minute read
Pakistan News :
अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, तीन जवान शहीद

Pakistan News : पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को संघीय पुलिस (कॉन्स्टेबुलरी) के मुख्यालय पर हमला हुआ. मुख्यालय के पास कई धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके को तुरंत खाली करा गया. सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों को मार गिराया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मी भी मारे गए और दो अन्य घायल हुए.

पाकिस्तान की द डॉन वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब आठ बजे सद्दार-कोहत सड़क पर संघीय पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ. शुरूआत एक आत्मघाती हमलावर द्वारा मुख्यालय के गेट पर खुद को उड़ा देने से हुई. जिसके बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दीं. इसी दौरान एक और हमलावर मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षाबलों ने उसे मौके पर ही मार गिराया. इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया और राहत एंव बचाव अभियान शुरू किया.

हमले का शिकार संघीय पुलिस दल

इस बीच पेशावर के प्रमुख सरकारी अस्पताल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में आपातकाल की घोषिणा कर दी गई. अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि छह घायलों को लाया गया है, और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हमला जिस संघीय पुलिस दल पर हुआ है, वह नागरिक अर्धसैनिक बल है, जिसे पहले फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी कहा जाता था. जुलाई में शहबाज शरीफ की सरकार ने इसका नाम बदलकर फेडरल कॉन्स्टेबुलरी रख दिया था. इस बल का मुख्यालय पेशावर के एक अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है और नजदीक ही सैन्य छावनी भी मौजूद है.

पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों में तेजी देखी गई है, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इन हमलों में वृद्धि का मुख्य कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और सरकार के बीच शांति समझौते का टूटना रहा है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 November 2025 - 11:02 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

24 November 2025 - 12:26 PM
Photo of पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

24 November 2025 - 12:24 PM
Photo of एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

21 November 2025 - 6:20 PM
Photo of Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

21 November 2025 - 4:30 PM
Photo of Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

21 November 2025 - 3:20 PM
Photo of बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

21 November 2025 - 2:57 PM
Photo of पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मजदूरों की मौत, मरियम नवाज ने घायलों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया

पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मजदूरों की मौत, मरियम नवाज ने घायलों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया

21 November 2025 - 2:06 PM
Photo of नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

20 November 2025 - 4:23 PM
Photo of सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

18 November 2025 - 12:29 PM
Photo of बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी झड़प में दो की मौत

बांग्लादेश में शेख हसीना मामले पर तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी झड़प में दो की मौत

18 November 2025 - 11:49 AM
Back to top button