Uttar Pradeshक्राइमराज्य

चोरी हुआ ईरानी घोड़ा ज़ुल्जना उन्नाव से बरामद, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

Shanti Kumari29 December 2025 - 5:32 PM
1 minute read
Zuljana horse

Zuljana horse : उत्तर प्रदेश में लखनऊ के शिया समुदाय में उस समय माहौल ग़मगीन हो गया जब उन्हें पता चला कि उनके इमाम हुसैन के सवारी करने वाले ज़ुल्जना नस्ल का घोड़ा चोरी हो गया है. लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र की कर्बला से चोरी हुए ईरानी नस्ल का ज़ुल्जना घोड़ा बेहद किमती बताया जा रहा है. जिसे उन्नाव में महज डेढ लाख में बेच दिया गया था.

ताला काटकर चुराया घोड़ा

ईरानी नस्ल के इस ज़ुल्जना घोड़े को बीते बुधवार (24 दिसंबर) को चोरी किया गया था. जिसके बाद से पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए कर्बला के CCTV कैमरों को खगांला जिसमे उन्हे कुछ विडियो रिकॉर्ड मिले. जिसमें चोर बुधवार तड़के अस्तबल के गेट का ताला काटकर घोड़ा खोलकर ले जाते दिखे.

उस घोड़े का देखरेख करता था घोड़ा चोर

पुलिस ने सबूतो के आधार पर कार्रवाई करते हुए घोड़े को उन्नाव जिले के मौरावां इलाके से बरामद किया. चोरी के मामले में एक आरोपी सलमान ऊर्फ छोटू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कभी घोड़े के मालिक के यहा घोड़े का देखरेख करता था. जुल्जना की सुरक्षित घर वापसी से शिया समुदाय में खुशी का माहौल हैं. धार्मिक आस्था से जुड़े होने के कारण शिया समुदाय में जुल्जना का महत्व बेहद खास माना जाता है.

शिया समुदाय के लिए बेहद खास है यह घोड़ा

कर्बला के पूर्व मुतवल्ली सैयद फैजी के अनुसार ज़ुल्जना घोड़े की कीमत वर्तमान में 70 लाख रुपए से ज्यादा है. शिया समुदाय मानने वालो के लिए यह महज एक घोड़ा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की सवारी की याद दिलाने वाला मुकद्दस प्रतीक है. ईरानी नस्ल के इस घोड़े का इस्तेमाल मुहर्रम में जुलूस निकालने के लिए किया जाता है. लखनऊ में इस नस्ल के मात्र 3 ही घोड़े हैं.

ये भी पढ़ें – “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 December 2025 - 5:32 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

“दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

29 December 2025 - 4:30 PM
Photo of वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील, स्थानीय लोग भी परेशान

वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील, स्थानीय लोग भी परेशान

29 December 2025 - 3:37 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

29 December 2025 - 3:32 PM
Photo of उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

उन्नाव रेप केस: आरोपी सेंगर की सजा होने के बाद पीड़ित परिवार की आई प्रतिक्रिया, अब की ये मांग

29 December 2025 - 3:14 PM
Photo of जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया

जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया

29 December 2025 - 2:26 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

29 December 2025 - 1:38 PM
Photo of पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

29 December 2025 - 12:14 PM
Photo of सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

29 December 2025 - 11:43 AM
Photo of टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भयंकर आग : दो डिब्बे जलकर खाक, यात्रियों में अफरा-तफरी

29 December 2025 - 9:59 AM
Photo of घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

28 December 2025 - 8:09 PM
Back to top button