Zuljana horse : उत्तर प्रदेश में लखनऊ के शिया समुदाय में उस समय माहौल ग़मगीन हो गया जब उन्हें पता चला कि उनके इमाम हुसैन के सवारी करने वाले ज़ुल्जना नस्ल का घोड़ा चोरी हो गया है. लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र की कर्बला से चोरी हुए ईरानी नस्ल का ज़ुल्जना घोड़ा बेहद किमती बताया जा रहा है. जिसे उन्नाव में महज डेढ लाख में बेच दिया गया था.

ताला काटकर चुराया घोड़ा

ईरानी नस्ल के इस ज़ुल्जना घोड़े को बीते बुधवार (24 दिसंबर) को चोरी किया गया था. जिसके बाद से पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए कर्बला के CCTV कैमरों को खगांला जिसमे उन्हे कुछ विडियो रिकॉर्ड मिले. जिसमें चोर बुधवार तड़के अस्तबल के गेट का ताला काटकर घोड़ा खोलकर ले जाते दिखे.

उस घोड़े का देखरेख करता था घोड़ा चोर

पुलिस ने सबूतो के आधार पर कार्रवाई करते हुए घोड़े को उन्नाव जिले के मौरावां इलाके से बरामद किया. चोरी के मामले में एक आरोपी सलमान ऊर्फ छोटू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कभी घोड़े के मालिक के यहा घोड़े का देखरेख करता था. जुल्जना की सुरक्षित घर वापसी से शिया समुदाय में खुशी का माहौल हैं. धार्मिक आस्था से जुड़े होने के कारण शिया समुदाय में जुल्जना का महत्व बेहद खास माना जाता है.

शिया समुदाय के लिए बेहद खास है यह घोड़ा

कर्बला के पूर्व मुतवल्ली सैयद फैजी के अनुसार ज़ुल्जना घोड़े की कीमत वर्तमान में 70 लाख रुपए से ज्यादा है. शिया समुदाय मानने वालो के लिए यह महज एक घोड़ा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की सवारी की याद दिलाने वाला मुकद्दस प्रतीक है. ईरानी नस्ल के इस घोड़े का इस्तेमाल मुहर्रम में जुलूस निकालने के लिए किया जाता है. लखनऊ में इस नस्ल के मात्र 3 ही घोड़े हैं.

ये भी पढ़ें – “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप