Punjab

पानी की किल्लत का समाधान, इज़राइल की तकनीक अपनाने पर पंजाब सरकार की अहम बातचीत

Karan Panchal23 December 2025 - 7:16 PM
1 minute read
Punjab Government
पानी की किल्लत का समाधान, इज़राइल की तकनीक अपनाने पर पंजाब सरकार की अहम बातचीत

Punjab Government : पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में इज़राइल के मंत्री तथा इज़राइली दूतावास में मिशन डिप्टी हेड फारेस साएब से मुलाकात की।

बैठक के दौरान जल संरक्षण और सीवरेज जल के पुनः उपयोग के क्षेत्रों में, विशेषकर राज्य के शहरी क्षेत्रों में उन्नत इज़राइली तकनीकों को अपनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

तकनीकों के बारे में जानकारी की साझा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और नागरिक सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने पानी के सही प्रबंधन और साफ किए गए अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

मान्यता प्राप्त प्रथाओं पर विचार

फारेस साएब ने जल दक्षता, उपचारित सीवरेज जल के पुनः उपयोग तथा आधुनिक शहरी अवसंरचना समाधानों में इज़राइल की विश्व-स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रथाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने पंजाब के शहरों में ऐसी तकनीकों के व्यावहारिक क्रियान्वयन की संभावनाओं की पड़ताल हेतु संभावित तकनीकी सहयोग, सूचना के आदान-प्रदान सहित भविष्य की सहभागिता पर विचार-विमर्श किया।

हरदीप सिंह मुंडियां को इज़राइल दौरे का निमंत्रण

फारेस साएब ने हरदीप सिंह मुंडियां को इन तकनीकों को नज़दीक से देखने और गहन सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए इज़राइल दौरे का निमंत्रण भी दिया। इसके अलावा सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण में आपसी समझ-बूझ और सहयोग के अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।

शीघ्र ही करेंगे इज़राइल का दौरा

कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इज़राइल की तकनीकों को राज्य के विकास के लिए अपनाने हेतु वे शीघ्र ही इज़राइल का दौरा करेंगे। बैठक में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- Punjab Schools : धुंध में स्कूली बच्चों की सुरक्षा मान सरकार की पहली प्राथमिकता- डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 December 2025 - 7:16 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Punjab Schools : धुंध में स्कूली बच्चों की सुरक्षा मान सरकार की पहली प्राथमिकता- डॉ. बलजीत कौर

Punjab Schools : धुंध में स्कूली बच्चों की सुरक्षा मान सरकार की पहली प्राथमिकता- डॉ. बलजीत कौर

23 December 2025 - 7:01 PM
Photo of साइकिलिंग के द्वारा 1,50,000 KM का सफर पूरा करने पर स्पीकर ने गुरप्रीत सिंह कमों को दी बधाई

साइकिलिंग के द्वारा 1,50,000 KM का सफर पूरा करने पर स्पीकर ने गुरप्रीत सिंह कमों को दी बधाई

23 December 2025 - 6:31 PM
Photo of उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

23 December 2025 - 2:39 PM
Photo of पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

23 December 2025 - 1:35 PM
Photo of School Holidays : पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल बंद

School Holidays : पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल बंद

23 December 2025 - 1:33 PM
Photo of पंजाब में नशे की बड़ी खेप बरामद, बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए तस्करी का खुलासा, 12 किलो हेरोइन जब्त

पंजाब में नशे की बड़ी खेप बरामद, बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए तस्करी का खुलासा, 12 किलो हेरोइन जब्त

23 December 2025 - 11:15 AM
Photo of क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, बॉर्डर जिलों में नाइट ऑपरेशन और सख्त चेकिंग के आदेश

क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, बॉर्डर जिलों में नाइट ऑपरेशन और सख्त चेकिंग के आदेश

23 December 2025 - 10:39 AM
Photo of पंजाब की नई औद्योगिक नीति : उद्योगों को मिलेगी तेज मंजूरी और राहत

पंजाब की नई औद्योगिक नीति : उद्योगों को मिलेगी तेज मंजूरी और राहत

23 December 2025 - 9:57 AM
Photo of फरीदकोट में पटवारी के सहयोगी गिरफ्तार, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया

फरीदकोट में पटवारी के सहयोगी गिरफ्तार, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया

23 December 2025 - 9:09 AM
Photo of पंजाब में 56 स्मार्ट सेवाएं, जानिए परिवहन विभाग ने क्या बदलाव किए

पंजाब में 56 स्मार्ट सेवाएं, जानिए परिवहन विभाग ने क्या बदलाव किए

22 December 2025 - 6:00 PM
Back to top button