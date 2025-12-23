पानी की किल्लत का समाधान, इज़राइल की तकनीक अपनाने पर पंजाब सरकार की अहम बातचीत

Punjab Government : पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में इज़राइल के मंत्री तथा इज़राइली दूतावास में मिशन डिप्टी हेड फारेस साएब से मुलाकात की।

बैठक के दौरान जल संरक्षण और सीवरेज जल के पुनः उपयोग के क्षेत्रों में, विशेषकर राज्य के शहरी क्षेत्रों में उन्नत इज़राइली तकनीकों को अपनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

तकनीकों के बारे में जानकारी की साझा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और नागरिक सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने पानी के सही प्रबंधन और साफ किए गए अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

मान्यता प्राप्त प्रथाओं पर विचार

फारेस साएब ने जल दक्षता, उपचारित सीवरेज जल के पुनः उपयोग तथा आधुनिक शहरी अवसंरचना समाधानों में इज़राइल की विश्व-स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रथाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने पंजाब के शहरों में ऐसी तकनीकों के व्यावहारिक क्रियान्वयन की संभावनाओं की पड़ताल हेतु संभावित तकनीकी सहयोग, सूचना के आदान-प्रदान सहित भविष्य की सहभागिता पर विचार-विमर्श किया।

हरदीप सिंह मुंडियां को इज़राइल दौरे का निमंत्रण

फारेस साएब ने हरदीप सिंह मुंडियां को इन तकनीकों को नज़दीक से देखने और गहन सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए इज़राइल दौरे का निमंत्रण भी दिया। इसके अलावा सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण में आपसी समझ-बूझ और सहयोग के अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।

शीघ्र ही करेंगे इज़राइल का दौरा

कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इज़राइल की तकनीकों को राज्य के विकास के लिए अपनाने हेतु वे शीघ्र ही इज़राइल का दौरा करेंगे। बैठक में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

