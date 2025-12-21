Delhi NCR

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, उड़ान और ट्रेन सेवाएं प्रभावित

Ajay Yadav21 December 2025 - 8:45 AM
2 minutes read
Delhi Pollution :
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, उड़ान और ट्रेन सेवाएं प्रभावित

Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में घना कोहरा और भीषण ठंड लोगों पर भारी पड़ रही है. कड़ाके की सर्दी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शनिवार 20 दिसंबर को मौसम में आए अचानक बदलाव से दिन और रात दोनों समय तेज ठंड महसूस की गई. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 441 तक पहुंच गया, जो हालात की गंभीरता को दर्शाता है.

बीते 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक बदल गया और सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा. दिन भर ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर दिया. मौसम विज्ञान विभाग ने पहले येलो अलर्ट और बाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, क्योंकि 20 दिसंबर इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा. अब सिर्फ रात नहीं बल्कि दिन में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार को भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

तापमान और AQI खतरनाक स्तर

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 21 और 11 डिग्री तथा गुरुग्राम में भी 21 और 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. आर.के. जेनामणि के मुताबिक 21 दिसंबर को ऑरेंज और 22 दिसंबर को येलो अलर्ट रहेगा, हालांकि मौसम में कभी भी बदलाव हो सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी और घना कोहरा

आपको बता दें कि इस समय पहाड़ों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है. इसका असर मैदानी क्षेत्रों तक भी पहुंचा और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक घना कोहरा छाया रहा. घने कोहरे की वजह से कार, बस, ट्रेन और विमान सेवाएं प्रभावित हुईं. दर्जनों उड़ानें रद्द हुईं और कई ट्रेनें देर से पहुंचीं. हालांकि रविवार को ठंड हवाओं की वजह से कुछ कमी की संभावना है, लेकिन दिल्ली में AQI 450 से ऊपर पहुंचना स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक बना हुआ है.

