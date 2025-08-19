फटाफट पढ़ें

नवादा में बीजेपी नेताओं ने नारे लगाए

राहुल गांधी ने गाड़ी रोक थम्स अप किया

मोदी पोस्टर पर कांग्रेस का पोस्टर लगा

अनिल सिंह धरने पर बैठे, पुलिस ने हिरासत लिया

राहुल वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं

Bihar News : बिहार के नवादा जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने हिसुआ थाना क्षेत्र में राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए. इस पर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उन्हें थम्स अप किया, फिर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए आगे चल दिए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के नवादा जिले में बीजेपी के नेताओं ने हंगामा कर दिया. हिसुआ में यात्रा के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी का पोस्टर लगाए जाने से बीजेपी नेता भड़क गए. पूर्व बीजेपी विधायक अनिल सिंह अपने समर्थकों संग धरने पर बैठ गए. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने में भेज दिया. जब राहुल गांधी का काफिला वहां से गुजरा तो थाने के अंदर से ही बीजेपी समर्थक राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. इस दौरान राहुल भी थाने के आगे कुछ देर रुके, उन्होंने नारेबाजी कर रहे बीजेपी के नेताओं को अंगूठा दिखाया और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए.

महागठबंधन चुनाव से पहले यात्रा पर

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर (वोटर लिस्ट रिवीजन) के मुद्दे पर मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के तीसरे दिन गयाजी जिले के वजीरगंज से सुबह करीब दस बजे राहुल गांधी का काफिला नवादा जिले में प्रवेश कर गया.

स्थिति बिगड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

इससे पहले हिसुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कांग्रेस विधायक का पोस्टर चिपकाए जाने को लेकर पूर्व विधायक अनिल सिंह के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने विरोध किया. स्थिति बिगड़ती देख एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. बीजेपी नेता सड़क पर बैठकर धरना देने लगे. जबकि राहुल गांधी का काफिला उसी रास्ते से गुजरने वाला था. अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने में ले जाया गया.

