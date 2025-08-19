Bihar

नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

Ajay Yadav19 August 2025 - 12:19 PM
2 minutes read
Bihar News :
नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

फटाफट पढ़ें

  • नवादा में बीजेपी नेताओं ने नारे लगाए
  • राहुल गांधी ने गाड़ी रोक थम्स अप किया
  • मोदी पोस्टर पर कांग्रेस का पोस्टर लगा
  • अनिल सिंह धरने पर बैठे, पुलिस ने हिरासत लिया
  • राहुल वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं

Bihar News : बिहार के नवादा जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने हिसुआ थाना क्षेत्र में राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए. इस पर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उन्हें थम्स अप किया, फिर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए आगे चल दिए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के नवादा जिले में बीजेपी के नेताओं ने हंगामा कर दिया. हिसुआ में यात्रा के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी का पोस्टर लगाए जाने से बीजेपी नेता भड़क गए. पूर्व बीजेपी विधायक अनिल सिंह अपने समर्थकों संग धरने पर बैठ गए. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने में भेज दिया. जब राहुल गांधी का काफिला वहां से गुजरा तो थाने के अंदर से ही बीजेपी समर्थक राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. इस दौरान राहुल भी थाने के आगे कुछ देर रुके, उन्होंने नारेबाजी कर रहे बीजेपी के नेताओं को अंगूठा दिखाया और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए.

महागठबंधन चुनाव से पहले यात्रा पर

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर (वोटर लिस्ट रिवीजन) के मुद्दे पर मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के तीसरे दिन गयाजी जिले के वजीरगंज से सुबह करीब दस बजे राहुल गांधी का काफिला नवादा जिले में प्रवेश कर गया.

स्थिति बिगड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

इससे पहले हिसुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कांग्रेस विधायक का पोस्टर चिपकाए जाने को लेकर पूर्व विधायक अनिल सिंह के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने विरोध किया. स्थिति बिगड़ती देख एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. बीजेपी नेता सड़क पर बैठकर धरना देने लगे. जबकि राहुल गांधी का काफिला उसी रास्ते से गुजरने वाला था. अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने में ले जाया गया.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 August 2025 - 12:19 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीएम नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का किया व्यापक निरीक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का किया व्यापक निरीक्षण

18 August 2025 - 3:19 PM
Photo of राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

18 August 2025 - 1:00 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने किया हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ और ट्रॉफी का भव्य अनावरण

सीएम नीतीश कुमार ने किया हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ और ट्रॉफी का भव्य अनावरण

18 August 2025 - 12:09 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने आए BJP-JDU, संसार पोखर के भूमिपूजन को लेकर हुआ विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने आए BJP-JDU, संसार पोखर के भूमिपूजन को लेकर हुआ विवाद

17 August 2025 - 7:11 PM
Photo of ‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

17 August 2025 - 4:31 PM
Photo of ‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

17 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

17 August 2025 - 2:09 PM
Photo of ‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

17 August 2025 - 1:52 PM
Photo of राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

17 August 2025 - 12:59 PM
Photo of बिहार के किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब खेत-खलिहान होंगे हाईटेक, मोबाइल ऐप से मिलेगा हर योजना का फायदा

बिहार के किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब खेत-खलिहान होंगे हाईटेक, मोबाइल ऐप से मिलेगा हर योजना का फायदा

16 August 2025 - 4:50 PM
Back to top button