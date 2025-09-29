Punjabराज्य

पंजाब में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: 211 दिनों में 31 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत पंजाब पुलिस द्वारा 328 स्थानों पर छापेमारी

Punjab War on Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य से नशा उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 211वें दिन भी कार्रवाई जारी रही. आज पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 328 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 53 एफआईआर दर्ज कीं और 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इस प्रकार, पिछले 211 दिनों में अब तक पकड़े गए नशा तस्करों की कुल संख्या 31,253 हो गई है. अभियान के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से 5.8 किलोग्राम हेरोइन, 579 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3,160 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाया जाए. इस अभियान की उच्च स्तरीय निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है.

बड़े पैमाने पर ऑपरेशन

आज की छापेमारी में 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 120 से अधिक पुलिस टीमों के 1000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने दिनभर चले इस ऑपरेशन में 328 छापे मारे और 344 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

तीन-स्तरीय रणनीति

राज्य सरकार द्वारा नशा उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) लागू की गई है. इसके तहत पंजाब पुलिस ने आज 26 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी भी किया.

